Moda capixaba

Do ES: Anitta veste look de estilista capixaba durante show no Recife

Figurino assinado por Mayari Jubini integra o projeto Cosmo e une moda, astrologia e artesanato de alta complexidade

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:04

Anitta veste look de estilista capixaba durante show no Recife Crédito: Fred Othero / Divulgação

Se o palco é grande, o look também é. Para os Ensaios da Anitta, a cantora escolheu uma criação exclusiva da marca Artemisi, assinada pela estilista capixaba Mayari Jubini. A estreia do figurino aconteceu no último sábado (17), em Recife, e fez jus a todo poder da diva pop.

A peça integra o projeto Cosmo, série que traduz os signos do zodíaco em looks criados especialmente para os shows da artista. O visual apresentado representa Leão, e não poderia ser diferente: presença marcante, brilho e atitude.

Sob medida, o figurino reúne um trabalho artesanal de alta complexidade, com milhares de aplicações feitas manualmente, combinando metais dourados e cristais pretos, resultado de um cuidado extremo com cada detalhe.

Nas redes sociais, Anitta fez questão de explicar o conceito por trás do look. “Leão traz a cor preta na cabeça. A autenticidade, o magnetismo e o poder de concretização do preto refletem as principais características do signo”, escreveu a cantora.

A peça integra o projeto Cosmo, série que traduz os signos do zodíaco em looks criados especialmente para os shows da artista Crédito: Fred Othero / Divulgação

Na legenda, ela ainda destacou que o preto intensifica a energia leonina, trazendo foco, profundidade e autoridade. “Leão nasce para expressar quem é de verdade, liderar com o coração e ocupar seu espaço com dignidade e confiança”, completou.

O figurino apresentado em Recife faz parte de uma sequência de looks pensados exclusivamente para os Ensaios da Anitta, projeto que, a cada edição, se consolida como uma verdadeira passarela carnavalesca onde música, moda e performance caminham juntas.

Sobre Artemisi e Mayari Jubini

Fundada em 2019, a Artemisi representa o high fashion brasileiro no cenário global, com uma estética que mistura luxo contemporâneo, tecnologia e experimentação. A marca trabalha com tecidos, impressão 3D, resina, metal, madeira, peças motorizadas, pintura manual e bordados em cristal.

O reconhecimento veio rápido: a grife já venceu os prêmios de Melhor Desfile do Ano e Melhor Beleza do Ano no São Paulo Fashion Week e assinou uma collab histórica com a Adidas, a primeira da marca esportiva com uma grife brasileira de alta moda.

Por trás desse universo está Mayari Jubini, estilista de renome internacional que saiu de um bairro periférico de Cariacica para vestir alguns dos maiores nomes da cultura pop. Ainda adolescente, ela começou a criar com recursos limitados e uma visão criativa ousada.

Hoje, reconhecida pela Forbes Under 30, Mayari assina looks usados por estrelas como Katy Perry, Demi Lovato, Usher, Julia Fox, além de uma longa lista de artistas brasileiros, com Anitta entre as principais parcerias.

Este vídeo pode te interessar