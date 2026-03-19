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Planetas no signo de Áries: o que cada um revela no Mapa Astral

Cada astro representa diferentes aspectos da personalidade e experiências de vida de um nativo

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Publicado em 19 de março de 2026 às 16:56

Os planetas agem no signo de Áries de diferentes formas (Imagem: Aountain beetle | Shutterstock)
Os planetas agem no signo de Áries de diferentes formas Crédito: Imagem: Aountain beetle | Shutterstock

No estudo da astrologia, os planetas do mapa astral são considerados agentes influentes que moldam as características e tendências dos signos do zodíaco. Dessa maneira, cada astro representa diferentes aspectos da personalidade e experiências de vida de um nativo.

A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christian explicam como os planetas agem em Áries. Confira!

1. Mercúrio

Em Áries, Mercúrio faz a pessoa se comunicar melhor (Imagem: buradaki | Shutterstock)
Em Áries, Mercúrio faz a pessoa se comunicar melhor Crédito: Imagem: buradaki | Shutterstock

Mercúrio é um planeta que representa a comunicação e a mente. Assim, quando o astro está em Áries , a pessoa se manifesta de forma verdadeira. Para se comunicar melhor, é sempre importante se valorizar, evitando a impulsividade.

2. Vênus

Vênus em Áries torna o nativo agitado, intenso, possessivo e ciumento (Imagem: NASA images | Shutterstock)
Vênus em Áries torna o nativo agitado, intenso, possessivo e ciumento Crédito: Imagem: NASA images | Shutterstock

Vênus é um planeta que representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. O astro neste signo tem dificuldade em estabelecer uma relação cordial, em que os dois lados cedam em prol do bem comum.

Quem tem Vênus nessa posição é agitado, intenso, possessivo e ciumento. Acaba sempre indo atrás de quem não dá bola, pois gosta do desafio. Quando as coisas ficam estáveis, perde o interesse, visto que é motivado pela adrenalina e pelo prazer. Tende a trair os parceiros e gosta de intensidade em momentos íntimos.

3. Marte

A pessoa com Marte em Áries tem bastante iniciativa e força de vontade (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)
A pessoa com Marte em Áries tem bastante iniciativa e força de vontade Crédito: Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock

Esse é um planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. A pessoa com Marte em Áries tem muita iniciativa e força de vontade. Vai atrás do que almeja sem pestanejar, mas muitas vezes sem planejamento. Ela usa a força de seu guerreiro interior e é obstinada. Todavia, precisa ter cuidado com a ansiedade e a agressividade. Para descarregar toda a energia, é necessário manter uma rotina de exercícios físicos.

4. Júpiter

Júpiter em Áries torna o nativo focado em seus objetivos (Imagem: Artsiom P | Shutterstock)
Júpiter em Áries torna o nativo focado em seus objetivos Crédito: Imagem: Artsiom P | Shutterstock

Júpiter é um planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. Quem o tem em Áries possui força para perseguir os objetivos, além de um impulso para buscar a evolução pessoal e profissional. Também possui muita iniciativa e espírito de liderança. A coragem é grande, e essa pessoa se espelha em outras que também são destemidas, com fé no crescimento e na vitória.

5. Saturno

Saturno em Áries traz a necessidade de desenvolver disciplina, foco e persistência (Imagem: George Toubalis | Shutterstock)
Saturno em Áries traz a necessidade de desenvolver disciplina, foco e persistência Crédito: Imagem: George Toubalis | Shutterstock

É um planeta que representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. O desafio de quem tem Saturno nessa posição é equilibrar a iniciativa, a pressa e a agressividade de Áries com a paciência, a resiliência e o planejamento saturnino.

Há a necessidade de desenvolver disciplina, foco e persistência. Além disso, é preciso avaliar a hora certa de agir e entender que tudo tem seu tempo. A angústia de não ter seus desejos atendidos na hora pode atrapalhar o desenvolvimento. É preciso lidar com a frustração, bem como ter paciência.

6. Urano

Urano em Áries faz com que os nativos prezem a liberdade (Imagem: Buradaki | Shutterstock)
Urano em Áries faz com que os nativos prezem a liberdade Crédito: Imagem: Buradaki | Shutterstock

É um planeta que representa a liberdade, a independência e a rebeldia. Com esse posicionamento, a pessoa preza a liberdade e o movimento, mas fica extremamente centrada em si, não aceitando qualquer limitação — o que pode torná-la agressiva. Além disso, é criativa e de atitude. Está sempre iniciando coisas novas; mas, por ser muito impulsiva, tende a errar. Inclusive, pode passar por mudanças bruscas e repentinas na vida.

7. Netuno

Netuno em Áries traz a impulsividade e a energia para a espiritualidade (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)
Netuno em Áries traz a impulsividade e a energia para a espiritualidade Crédito: Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock

É um planeta que representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Muita agitação interna está presente na personalidade do nativo com esse posicionamento. Ele usa a impulsividade e a energia para a espiritualidade. É preciso tomar cuidado com o egocentrismo, a agressividade, a inconstância e o extremismo, principalmente religioso.

8. Plutão

Plutão em Áries torna o nativo focado em autotransformação (Imagem: NASA images | Shutterstock)
Plutão em Áries torna o nativo focado em autotransformação Crédito: Imagem: NASA images | Shutterstock

É um planeta que representa as transformações profundas e o renascimento. Aqui, a mudança acontece de maneira muito rápida e certeira, com muita ansiedade. Pessoas com esse posicionamento vão atrás do que querem. A autotransformação é o ponto principal. Antes de refletir na sociedade, tudo começa com o indivíduo.

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