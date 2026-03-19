Astrologia

Signo do Dragão no Horóscopo Chinês: veja as principais características

Naturalmente confiantes, os nativos costumam se destacar em qualquer ambiente, demonstrando liderança, coragem e uma grande capacidade de iniciativa

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:54

O Dragão é um signo que carrega uma energia intensa, marcada por coragem, ambição e sede constante por novos desafios Crédito: Imagem: iWUTJRW | Shutterstock

O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês e, no zodíaco ocidental, corresponde a Áries, compartilhando características como liderança, coragem e impulso para agir. De polaridade Yang, representa energia ativa, determinação e forte presença, sendo regido por Júpiter, planeta ligado à expansão, sorte e crescimento.

Os nativos desse signo têm como elemento a madeira, que simboliza desenvolvimento e vitalidade, enquanto a jaspe verde é a pedra que favorece equilíbrio e proteção. A flor lótus representa pureza e renovação, o metal ferro traz firmeza, e a erva alecrim contribui para a clareza mental. O aroma lavanda está ligado ao bem-estar emocional, a cor vermelha intensifica a força e a paixão, e o número da sorte é o 8.

Quem são os nativos de Dragão?

Os nativos do Dragão são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

16/02/1904 a 03/02/1905;

03/02/1916 a 22/01/1917;

23/01/1928 a 09/02/1929;

08/02/1940 a 26/01/1941;

27/01/1952 a 13/02/1953;

13/02/1964 a 01/02/1965;

31/01/1976 a 17/02/1977;

17/02/1988 a 05/02/1989;

05/02/2000 a 24/01/2001;

23/01/2012 a 09/02/2013;

10/02/2024 a 28/01/2025.

Se você nasceu entre 7h e 9h, o seu ascendente é o Dragão.

Personalidade dos nativos do Dragão

Os nativos do Dragão estão sempre de olho no futuro. Inquietos, rejeitam a rotina e assumem uma postura de aventureiros e desbravadores — jamais se intimidam com obstáculos ou com empecilhos. Além disso, costumam superar os desafios com avidez. Para eles, que têm uma crença inabalável em sua própria capacidade, não existe a palavra “impossível”.

Responsáveis e inquietos, os nativos do Dragão estão sempre em busca de novas aventuras Crédito: Imagem: Seeshock | Shutterstock

Características marcantes

Uma das virtudes dos nativosdo Dragão é o alto senso de responsabilidade. Além disso, eles costumam gostar de aventura. Possuem uma inquietação natural dos pioneiros e desbravadores, assim como um espírito dinâmico e ativo.

Aspectos que precisam desenvolver

Como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Dragão também possui características que precisa desenvolver. As pessoas nascidas sob o signo costumam ser vistas como insatisfeitas com situações e relações ao seu redor, além de apresentarem uma personalidade forte e temperamental. Por essa razão, podem agir de maneira impulsiva e se envolver em atitudes ousadas e arriscadas.

Nativos do Dragão nos relacionamentos

O temperamento incansável do Dragão também se manifesta no campo amoroso . Por isso, esse é um dos signos mais sedutores. Carismáticos e protetores, os nativos costumam ter a companhia constantemente valorizada e buscada por familiares e amigos.