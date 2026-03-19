Signo do Dragão no Horóscopo Chinês: veja as principais características

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:54
O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês e, no zodíaco ocidental, corresponde a Áries, compartilhando características como liderança, coragem e impulso para agir. De polaridade Yang, representa energia ativa, determinação e forte presença, sendo regido por Júpiter, planeta ligado à expansão, sorte e crescimento.
Os nativos desse signo têm como elemento a madeira, que simboliza desenvolvimento e vitalidade, enquanto a jaspe verde é a pedra que favorece equilíbrio e proteção. A flor lótus representa pureza e renovação, o metal ferro traz firmeza, e a erva alecrim contribui para a clareza mental. O aroma lavanda está ligado ao bem-estar emocional, a cor vermelha intensifica a força e a paixão, e o número da sorte é o 8.
Os nativos do Dragão são as pessoas nascidas nas seguintes datas:
Se você nasceu entre 7h e 9h, o seu ascendente é o Dragão.
Os nativos do Dragão estão sempre de olho no futuro. Inquietos, rejeitam a rotina e assumem uma postura de aventureiros e desbravadores — jamais se intimidam com obstáculos ou com empecilhos. Além disso, costumam superar os desafios com avidez. Para eles, que têm uma crença inabalável em sua própria capacidade, não existe a palavra “impossível”.
Uma das virtudes dos nativosdo Dragão é o alto senso de responsabilidade. Além disso, eles costumam gostar de aventura. Possuem uma inquietação natural dos pioneiros e desbravadores, assim como um espírito dinâmico e ativo.
Como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Dragão também possui características que precisa desenvolver. As pessoas nascidas sob o signo costumam ser vistas como insatisfeitas com situações e relações ao seu redor, além de apresentarem uma personalidade forte e temperamental. Por essa razão, podem agir de maneira impulsiva e se envolver em atitudes ousadas e arriscadas.
O temperamento incansável do Dragão também se manifesta no campo amoroso . Por isso, esse é um dos signos mais sedutores. Carismáticos e protetores, os nativos costumam ter a companhia constantemente valorizada e buscada por familiares e amigos.
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