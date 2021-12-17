Parque Cultural Reserva Vitória abre à visitação como uma galeria a céu aberto

O Parque Cultural Reserva Vitória fica localizado na Enseada do Suá, ao lado do Shopping Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Parque Cultural Reserva Vitória, na Enseada do Suá, foi inaugurado na tarde desta sexta-feira (17), contando com a presença de empreendedores da iniciativa e de autoridades. Já aberto à visitação, o funcionamento será de segunda a domingo, das 8h às 22h, com entrada franca. Com projeto anunciado em setembro , o, na, foi inaugurado na tarde desta sexta-feira (17), contando com a presença de empreendedores da iniciativa e de autoridades. Já aberto à visitação, o funcionamento será de segunda a domingo, das 8h às 22h, com entrada franca.

Considerado uma galeria a céu aberto, a área de 16 mil m² de lazer, arte e convivência social está localizada no entorno do Shopping Vitória. O espaço - que contou com investimento privado de R$ 26 milhões e, depois de pronto, foi cedido a Prefeitura de Vitória - será palco de exposição permanente para sete obras de arte contemporâneas , assinadas pelos artistas capixabas Sandro Novaes e Vilar, além de nomes consagrados da arte moderna, como José Bechara, José Spaniol, Adrianna EU, Thainan Castro e Antônio Bokel. A curadoria é de Matias Brotas Arte Contemporânea.

Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Seis delas já estão disponíveis para visitação pública. Apenas a escultura de José Bechara - "Randômica" -, por questões técnicas, tem previsão de instalação em janeiro.

"As pré-condições para a instalação não permitiram a colocação da obra no lugar pré-determinado. A inauguração da escultura de José Bechara está prevista para o dia 22 do próximo mês", adianta Americo Buaiz Filho, presidente da Nova Cidade Empreendimentos, responsável pela iniciativa, a "HZ".

Americo afirma que o espaço será inaugurado com suas instalações praticamente prontas. "Mantivemos a promessa de entregar tudo antes do Natal. O parque conta com 51 mil mudas de plantas, piso de granito, bancos, aparelhagem de ginástica para a terceira idade e para jovens e adultos, além de brinquedos educativos para as crianças. A obra ficou linda, perfeita para se relaxar em família e curtir as belezas desta área da capital capixaba", acredita.

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O Parque Cultural Reserva Vitória é o primeiro espaço aberto e público a ter piso de granito na capital. São 6,7 mil metros de piso nos tons cinza claro e escuro, adquiridos no Sul do Estado, uma região rica em pedras e rochas ornamentais. Além disso, o local contará com 32 espécies de plantas, mais de 500 árvores, um espelho d’água de 40 metros de quadrados, e brinquedos interativos para as diferentes fases da criança, distribuído em duas áreas de playground.

"Recentemente, a Câmara dos Vereadores de Vitória aprovou que a praça principal receba o nome de Dr. Luiz Buaiz (médico e ex-deputado federal, morto em 2019). Ele foi um exemplo de cidadão, médico e pessoa humanitária, fazendo muito pela sociedade do nosso Estado. Creio que seja uma homenagem mais do que merecida", pontua o empresário.

Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

INFRAESTRUTURA

Além da galeria a céu aberto, o Parque Cultural Reserva Vitória, cujo projeto é assinado pelo Escritório Burle Marx e pela DG Projetos, de Diocélio Grasselli, contará com duas ruas de pedestres, iluminação moderna, melhorias na calçada e ciclovia de acesso ao bairro Ilha do Boi, promovendo uma total revitalização no entorno da região da Curva da Jurema. O aspecto artístico, porém, é considerado o grande diferencial em relação a outras áreas de lazer da cidade.

"Nossa ideia é fazer, em parceria com a Prefeitura de Vitória, um evento cultural por mês. A administração pública terá prioridade na montagem do calendário, com programação sempre gratuita. Estamos em contato com diretores e companhias teatrais para transformar Vitória em uma rota cultural de espetáculos, sempre lembrando que a prefeitura municipal não terá nenhum custo com essas atividades. Construímos um parque para dialogar com o cotidiano dos moradores, em uma conexão entre natureza e cultura", ressalta Américo Buaiz.

Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O primeiro evento - uma espécie de celebração para a inauguração do parque - acontece neste fim de semana, com a encenação do espetáculo “O Quebra Nozes Capixaba”, às 19 horas deste sábado (18) e domingo (19) , com entrada solidária para cinco mil pessoas. O projeto, idealizado e escrito pela bailarina e professora Liviane Pimenta, conta com elenco de peso, com a participação de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

Os ingressos gratuitos devem ser retirados no SAC do Shopping Vitória. Cada pessoa terá direito a dois ingressos e, no dia do espetáculo, é preciso levar 1kg de alimento não perecível.

PLANEJAMENTO

A manutenção do Parque Cultural Reserva Vitória, de acordo com o empresário, deve ser dividida entre a iniciativa pública e privada. "Temos uma proposta de manutenção desenhada que vamos apresentar à Prefeitura de Vitória nos próximos dias. Vamos dar um suporte logístico de segurança complementar, o que chamamos Segurança Inteligente. As câmeras usadas na segurança do Shopping Vitória, por exemplo, também servirão de apoio para o parque. Esperamos contar com o apoio municipal em questões como limpeza e segurança pública".

Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Conforme adiantou o portal A Gazeta em setembro , a construção do Reserva Vitória veio complementar a necessidade de uma obrigação legal, uma contrapartida do uso de 30 mil m² de área para a construção dos condomínios residenciais Ilha Vitória e Ilha Trindade, localizados ao lado do parque, com obras que devem ser iniciadas em janeiro de 2022.