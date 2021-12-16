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Turismo

Vila Velha ganha "Alameda do Amor" com arte em espaço que era motel

Espaço conta com mural, monumento e até cerca para pendurar cadeados e declarar seu amor para alguém. Segundo a prefeitura, a escultura do amor visa atrair turistas e apaixonados pela cidade
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 20:07

"Alameda do Amor" Crédito: Ewerton Tiago/PMVV
Vila Velha ganhou uma "Alameda do Amor", que a prefeitura da cidade pretende transformar em ponto turístico. O nome é dado ao trecho da rua Belo Horizonte, onde ficava o Chalé Motel, em Itapoã, local onde muitos casais tiveram histórias. A via foi inaugurada nesta quinta-feira (16), interligando as avenidas São Paulo e Hugo Musso, e traz uma arte no muro e um monumento que remete ao nome do espaço.
Quem passa pela via, pode contemplar o mural feito artista Julia Serrate, da Arte Serrate. Nele, é possível ver pontos turísticos da cidade representados, como o Convento da Penha, a Terceira Ponte e o Farol de Santa Luzia, juntamente com o novo atrativo: a escultura do amor. 
Inauguração do trecho apelidado
Inauguração do trecho apelidado "Alameda do Amor", em Itapuã, Vila Velha Crédito: Angela Beserra/Prefeitura de Vila Velha
A obra foi feita para os apaixonados registrarem o momento juntinhos. De criação do arquiteto Cristiano Sarter, ela visa atrair turistas e apaixonados pela cidade. Os pombinhos ainda podem declarar seu amor colocando um cadeado com seus nomes na cerca ao redor da árvore da "Alameda do Amor". O prefeito Arnaldinho Borgo já colocou o seu com a primeira-dama, Andressa Barcelos.
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e a primeira-dama, Andressa Barcelos, penduraram um cadeado na cerca da Alameda do Amor
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e a primeira-dama, Andressa Barcelos, penduraram um cadeado na cerca da Alameda do Amor Crédito: Assessoria de comunicação de Vila Velha

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O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e a primeira-dama, Andressa Barcelos, penduraram um cadeado na cerca da Alameda do Amor
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e a primeira-dama, Andressa Barcelos, penduraram um cadeado na cerca da Alameda do Amor Crédito: Assessoria de comunicação de Vila Velha
"Agora temos um padrão de rua bem alto. Qualidade que vamos manter. Essa rua é uma conquista da comunidade, simboliza o que queremos para Vila Velha: os espaços públicos ocupados pelas famílias e pelos visitantes apaixonados pela cidade", destacou o prefeito Arnaldinho Borgo.
"Alameda do Amor" foi inaugurada nesta quinta-feira (16). O espaço ocupa parte do terreno onde era o antigo Chalé Motel, em Itapoã, Vila Velha Crédito: Ewerton Tiago/PMVV

A ALAMEDA

A Alameda do Amor foi urbanizada com arte e mais natureza. Após a demolição do antigo Chalé Motel, o trecho recebeu drenagem, pavimentação, calçada cidadã, rampas de acessibilidade, piso tátil e sinalização vertical e horizontal.
As obras começaram em abril deste ano com o nivelamento da via, após o levantamento topográfico do terreno. Com a abertura da via, o motorista poderá seguir da avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Itapuã, até a parte de dentro do bairro, diretamente pela rua Belo Horizonte, que funcionará como binário com a Rua Jair de Andrade.
"Alameda do Amor" Crédito: Ewerton Tiago/PMVV
Inauguração do trecho apelidado
"Alameda do Amor", em Itapuã, Vila Velha Crédito: Assessoria de comunicação de Vila Velha
O prefeito Arnadinho Borgo na inauguração do trecho apelidado
Inauguração do trecho "Alameda do Amor", em Itapuã, Vila Velha Crédito: Assessoria de comunicação de Vila Velha
Inauguração do trecho apelidado
Inauguração do trecho apelidado "Alameda do Amor", em Itapuã, Vila Velha Crédito: Angela Beserra/Prefeitura de Vila Velha
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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