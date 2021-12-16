Vila Velha ganha "Alameda do Amor" com arte em espaço que era motel

Vila Velha ganhou uma "Alameda do Amor", que a prefeitura da cidade pretende transformar em ponto turístico. O nome é dado ao trecho da rua Belo Horizonte, onde ficava o Chalé Motel, em Itapoã, local onde muitos casais tiveram histórias. A via foi inaugurada nesta quinta-feira (16), interligando as avenidas São Paulo e Hugo Musso, e traz uma arte no muro e um monumento que remete ao nome do espaço.
Quem passa pela via, pode contemplar o mural feito artista Julia Serrate, da Arte Serrate. Nele, é possível ver pontos turísticos da cidade representados, como o Convento da Penha, a Terceira Ponte e o Farol de Santa Luzia, juntamente com o novo atrativo: a escultura do amor.
A obra foi feita para os apaixonados registrarem o momento juntinhos. De criação do arquiteto Cristiano Sarter, ela visa atrair turistas e apaixonados pela cidade. Os pombinhos ainda podem declarar seu amor colocando um cadeado com seus nomes na cerca ao redor da árvore da "Alameda do Amor". O prefeito Arnaldinho Borgo já colocou o seu com a primeira-dama, Andressa Barcelos.
"Agora temos um padrão de rua bem alto. Qualidade que vamos manter. Essa rua é uma conquista da comunidade, simboliza o que queremos para Vila Velha: os espaços públicos ocupados pelas famílias e pelos visitantes apaixonados pela cidade", destacou o prefeito Arnaldinho Borgo.
A ALAMEDA
A Alameda do Amor foi urbanizada com arte e mais natureza. Após a demolição do antigo Chalé Motel, o trecho recebeu drenagem, pavimentação, calçada cidadã, rampas de acessibilidade, piso tátil e sinalização vertical e horizontal.
As obras começaram em abril deste ano com o nivelamento da via, após o levantamento topográfico do terreno. Com a abertura da via, o motorista poderá seguir da avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Itapuã, até a parte de dentro do bairro, diretamente pela rua Belo Horizonte, que funcionará como binário com a Rua Jair de Andrade.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha