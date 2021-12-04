Conheça o Vale do Orobó, um cenário de tirar o fôlego em Piúma

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A 8 km da sede de Piúma, litoral sul do Espírito Santo, fica um dos cenários mais encantadores do Estado: o Vale do Orobó. O local é uma grande área plana cortada pelos rios Iconha e Novo, que garantem o sustento da comunidade. Ainda é possível se aventurar pelas trilhas do Monte Aghá para assistir ao fabuloso pôr do sol.

A origem do nome é curiosa, há quem diga que vem de ‘urubu’, facilmente encontrado na região. Mas segundo a língua tupi, Orobó significa "a nós com a exclusão de vós", que remete a revolta indígena de Rerigtiba, como era conhecida a cidade de Anchieta. A história conta que, por volta de 1790, os indígenas se rebelaram contra as imposições dos jesuítas, decidindo deixar Anchieta e procurar outro lugar para viver.

“Eles procuraram as melhores regiões para se alimentar. Costumavam ficar na região litorânea próximo à foz dos rios. Boa parte dos indígenas saíram de Anchieta e vieram ocupar essa região”, contou o professor de história Luciano Retore.

Vale do Orobó, em Piúma Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Apesar da área ser utilizada hoje em dia para pastagem, o Vale do Orobó é um sítio arqueológico. Vários registros das populações indígenas foram encontrados no local. É um pedaço da história do Espírito Santo dentro de um lugar privilegiado pela natureza.

Os rios que chegam até o Vale representam mais do que meros componentes da paisagem, são onde muitas famílias garantem o sustento.“Esse rio para nós é tudo. Daqui, muita gente tira o seu sustento, muita gente come e bebe”, contou Dona Aurora, moradora do Vale do Orobó.

Bem perto do Vale, fica o Monte Aghá, que significa "lugar de ver Deus". O monte possui 340 metros de altura e está localizado entre Piúma e Itapemirim. Do alto, um pôr do sol de tirar o fôlego - um dos melhores do Estado. O acesso fica em uma propriedade particular, mas é permitido subir pela trilha a pé, além de ser gratuito. A caminhada dura cerca de uma hora até chegar no topo.

“Nós temos o privilégio de pegar o pôr e o nascer do sol. Os evangélicos vem até aqui para orar e agradecer a Deus. Além de ter a beleza natural, é um lugar de paz e de muita harmonia. Vale a pena vir conhecer uma das belezas de Itapemirim”, disse Fábio Macina, responsável por uma rede social de turismo da região.

Vale do Orobó, em Piúma Crédito: Reprodução/TV Gazeta