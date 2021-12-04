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Piúma

Conheça o Vale do Orobó, um cenário de tirar o fôlego em Piúma

O local carrega belezas naturais que encantam os turistas e provê o sustento dos moradores. Além disso, a área é um sítio arqueológico, resgatando a história capixaba. Também é possível conhecer o Monte Aghá, próximo da região
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 08:47

A 8 km da sede de Piúma, litoral sul do Espírito Santo, fica um dos cenários mais encantadores do Estado: o Vale do Orobó. O local é uma grande área plana cortada pelos rios Iconha e Novo, que garantem o sustento da comunidade. Ainda é possível se aventurar pelas trilhas do Monte Aghá para assistir ao fabuloso pôr do sol.
A origem do nome é curiosa, há quem diga que vem de ‘urubu’, facilmente encontrado na região. Mas segundo a língua tupi, Orobó significa "a nós com a exclusão de vós", que remete a revolta indígena de Rerigtiba, como era conhecida a cidade de Anchieta. A história conta que, por volta de 1790, os indígenas se rebelaram contra as imposições dos jesuítas, decidindo deixar Anchieta e procurar outro lugar para viver.
“Eles procuraram as melhores regiões para se alimentar. Costumavam ficar na região litorânea próximo à foz dos rios. Boa parte dos indígenas saíram de Anchieta e vieram ocupar essa região”, contou o professor de história Luciano Retore.
Vale do Orobó, em Piúma
Vale do Orobó, em Piúma Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Apesar da área ser utilizada hoje em dia para pastagem, o Vale do Orobó é um sítio arqueológico. Vários registros das populações indígenas foram encontrados no local. É um pedaço da história do Espírito Santo dentro de um lugar privilegiado pela natureza.
Os rios que chegam até o Vale representam mais do que meros componentes da paisagem, são onde muitas famílias garantem o sustento.“Esse rio para nós é tudo. Daqui, muita gente tira o seu sustento, muita gente come e bebe”, contou Dona Aurora, moradora do Vale do Orobó.
Bem perto do Vale, fica o Monte Aghá, que significa "lugar de ver Deus". O monte possui 340 metros de altura e está localizado entre Piúma e Itapemirim. Do alto, um pôr do sol de tirar o fôlego - um dos melhores do Estado. O acesso fica em uma propriedade particular, mas é permitido subir pela trilha a pé, além de ser gratuito. A caminhada dura cerca de uma hora até chegar no topo.
“Nós temos o privilégio de pegar o pôr e o nascer do sol. Os evangélicos vem até aqui para orar e agradecer a Deus. Além de ter a beleza natural, é um lugar de paz e de muita harmonia. Vale a pena vir conhecer uma das belezas de Itapemirim”, disse Fábio Macina, responsável por uma rede social de turismo da região.
Vale do Orobó, em Piúma
Vale do Orobó, em Piúma Crédito: Reprodução/TV Gazeta
*Com informações da repórter Luanna Esteves, do programa Em Movimento

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