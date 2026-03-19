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Paolla Oliveira rebate rumores de traição após fim com Diogo Nogueira

Segundo a atriz, a tentativa de transformar o término em polêmica ignora o caráter respeitoso da separação

Publicado em 19 de março de 2026 às 20:35

A atriz Paolla Oliveira negou que ela e o namorado, o sambista Diogo Nogueira, estivessem separados.. Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal

Convidada do Golden Globes Tribute Gala Brazil, realizado nesta quarta-feira (18), no Rio, Paolla Oliveira criticou a repercussão em torno do fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira e rebateu especulações sobre uma possível traição do sambista.

Segundo a atriz, a tentativa de transformar o término em polêmica ignora o caráter respeitoso da separação. "É triste a gente ficar tentando encontrar uma coisa ruim num fim de relacionamento", afirmou. "Muitas mulheres morrem por não poderem terminar seus relacionamentos. A gente devia focar no que é bom."

Ela evita alimentar boatos sobre sua vida pessoal e defendeu que o seu caso seja visto como exemplo de relação madura. "Em vez de buscar um problema, olhar e dizer: que bom que terminou bem e houve respeito."

Durante o evento, Paolla também comentou o momento do cinema brasileiro, que classificou como positivo. "É um momento muito especial para o Brasil ganhando prêmios e reconhecimentos. Isso nos deixa em ebulição, querendo fazer mais cinema", afirmou. Ela concordou ter uma trajetória maior na televisão. Sim. Meu grande palco foi na televisão, mas o cinema é uma paixão. Não tem como não ser de quem trabalha com audiovisual", afirmou.

Ela reforçou que vive uma fase mais madura na carreira, em que consegue equilibrar escolhas e experimentar novos caminhos, e citou o filme "Herança de Narcisa", ainda inédito, como parte desse processo. O longa, dirigido por Clarissa Appelt e Daniel Dias, marca sua estreia no terror psicológico e acompanha uma mulher que retorna à casa da infância e enfrenta traumas familiares. "É um trabalho mais denso, do jeito que eu gostaria de estar no cinema, podendo me experimentar em outros lugares".

Paolla descartou investir em uma carreira internacional. "Não tenho esse desejo. Acho que é um desafio bastante grande interpretar em outra língua. Sou muito feliz aqui no Brasil, com esse mercado gigante, lindo, criativo", disse. "Acho louvável quem queira sair, mas eu não quero."

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