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Turismo

Praia da Sereia, em Vila Velha, é selecionada pelo projeto “Brasil, Essa é a Nossa Praia”

Desenvolvida pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a iniciativa prevê ações de boas práticas em turismo e de gestão das orlas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 11:35

Praia da Sereia, em Vila Velha
Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: Felix Falcão/PMVV
A Praia da Sereia, em Vila Velha, está entre as nove praias brasileiras selecionadas pelo projeto “Brasil, Essa é a Nossa Praia”, do Ministério do Turismo.  O projeto tem como objetivo geral orientar destinos turísticos quanto à implementação de ações de gestão responsável, incentivando a adoção de boas práticas em sustentabilidade por gestores públicos, comunidade local e turistas.
O resultado foi divulgado na segunda-feira (29), no site da iniciativa. Nele, também constam as praias nos municípios de Barra do Garças (MT), Barreirinhas (MA), Salvador (BA), Natal (RN), Cruz (CE), Cabo Frio (RJ), Paraty (RJ) e Osório (RS).  Vila Velha é o único município capixaba com praia selecionada.
Desenvolvida pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a iniciativa prevê ações de boas práticas em turismo e de gestão das orlas.  As atividades serão desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2021 e dezembro de 2022.
Dentre as ações específicas, o projeto deve prestar assessoria técnica na revisão e/ou elaboração de Planos de Gestão Integrada da Orla – PGIs - nos destinos turísticos selecionados, criando condições para que mais destinos turísticos de praia façam a adesão à política nacional do Projeto Orla.
Os interessados também foram classificados a partir de outros critérios: participarem do Programa Investe Turismo; preencherem o Termo de Adesão à Gestão de Praias (TAGP); possuírem um plano de Gestão Integrada da Orla (PGI); certificação de praias, como o programa Bandeira Azul; e possuir Unidade de Conservação em sua extensão.
“Já conquistamos a certificação internacional do Bandeira Azul e, se formos contemplados com mais esse projeto, passaremos a ser uma referência capixaba e um ótimo produto turístico nacional” destacou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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