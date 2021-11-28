Como é passar uma noite no Palácio Anchieta, a sede do governo do ES

Você já pensou em dormir no Palácio Anchieta? A repórter Luana Esteves teve o privilégio de passar uma noite no espaço que guarda boa parte da história do Espírito Santo. Com quase 5 séculos de existência, o Palácio foi se transformando ao longo do tempo, servindo de colégio, igreja e residência religiosa. Atualmente é sede do Governo Estadual e também a "casa dos capixabas".

São 7 mil metros quadrados de área construída, três pavimentos, 135 cômodos e 20 sacadas externas, uma arquitetura que encanta moradores e turistas. As paredes, com cerca de 470 anos, foram levantadas na época em que os Jesuítas estavam por aqui. E o túmulo simbólico de José de Anchieta é um dos espaços mais procurados pelos visitantes. Seu corpo foi levado pelos nativos para ser enterrado aos pés do altar da igreja que o padre ajudou a construir.

Além da mobília antiga e obras de arte do século 19, o espaço guarda peças arqueológicas e o poço jesuítico, construído ainda no período colonial. Os salões que já receberam bailes pomposos, agora são locais de encontros com autoridades e estão abertos à visitação.

Ficou curioso?

O Palácio Anchieta fica aberto ao público e dá para conhecer todos esses espaços. A visitação é guiada e gratuita. De segunda à sexta, o passeio se restringe ao primeiro pavimento, onde estão localizados espaços como a Sala de Achados Arqueológicos e o Pátio. Nos finais de semana e feriados, é possível conhecer os salões e a antiga residência oficial do Governo.