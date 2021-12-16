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​Ilhas Itatiaia e Pituã, em Vila Velha, receberão placas educativas

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, a instalação das placas é uma forma de orientação e de educação ambiental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:31

Ilhas Itatiaia e Pituã, em Vila Velha
Ilhas Itatiaia e Pituã, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/PMVV
As ilhas Itatiaia e Pituã, localizadas no litoral de Vila Velha, ganharão novas placas informativas na próxima sexta-feira (17). A sinalização do local, que será coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, possui importância significativa e atingirá públicos que vão além do turista como, por exemplo, pescadores e esportistas que visitam esses cartões postais.
Segundo o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, a instalação das placas é uma forma de orientação e de educação ambiental: “As placas possuem regras de utilização do local, como por exemplo não descartar resíduos, não acender fogo e não acampar. Além disso, informam sobre a fauna local e conscientizam sobre a preservação do arquipélago”, destacou.
A coordenadora de Educação Ambiental, Manuela Batista, conta que a sinalização também terá informações sobre o período de defeso das aves que fazem ninho nas ilhas, conforme previsto na Resolução Consema 11/2005 e lembra que neste período fica proibida a visitação: “As placas são mais uma das ações que realizamos para o equilíbrio e a proteção ambiental do município. No período de alta temporada, ou em todo o tempo, são necessárias atitudes de prevenção e educação ambiental”, ressaltou.

Translado

Recentemente, a Prefeitura realizou capacitação junto aos barqueiros que fazem o translado de pessoas para as ilhas. “Contamos com o apoio dos pescadores e barqueiros que levam os visitantes às ilhas. Essa proximidade contribui ainda mais para conscientizar os frequentadores sobre a conservação dos ecossistemas marinhos da região”, finalizou Manuela Batista.
*As informações são da PMVV

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