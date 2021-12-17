Pintura na parte externa da Igreja do Rosário Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Conhecida por ser a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento, a Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, está recebendo uma pintura na parte externa. O trabalho de manutenção está sendo realizado com tinta à base de cal e a previsão de conclusão é para antes do Natal.

Your browser does not support the audio element. Igreja do Rosário, em Vila Velha, recebe nova pintura na parte externa

De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, “a manutenção é tão importante quanto o restauro. Todo o trabalho tem autorização e acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)”. Já a subsecretária de Turismo, Carla Rezende, ressaltou a importância da pintura para o fomento da atividade turística.

“A preservação dos patrimônios históricos de nossa cidades é muito importante para o fomento da atividade turística, são atrativos muito procurados pelos turistas e visitantes em nossa cidade, agrega valor ao turismo e apresenta a identidade cultural do povo canela verde”, pontua a subsecretária de Turismo, Carla Rezende.

A conclusão do serviço é realizada pelo Instituto Modus Vivendi, com recursos privados doados pela empresa ACA Brasil. Na sequência, serão executados mais retoques na pintura e manutenção do telhado.

Restauro

A Igreja Nossa Senhora do Rosário, datada do século XVI, foi restaurada em 2017. À época, foram realizados reparos na estrutura, tratamento de reboco, adaptações de acessibilidade e recuperação de adornos e elementos decorativos. Também foram feitos o resgate histórico das pinturas artísticas, o retorno do coro em estrutura de madeira e uma reforma completa em seu telhado. Em 2018, a parte externa da Igreja foi pintada.