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Restauro

Igreja do Rosário, em Vila Velha, recebe nova pintura na parte externa

Pintura está sendo realizada com tinta à base de cal. A previsão de entrega é que o espaço esteja pronto antes do Natal
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:51

Pintura na parte externa da Igreja do Rosário
Pintura na parte externa da Igreja do Rosário Crédito: Prefeitura de Vila Velha
Conhecida por ser a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento, a Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, está recebendo uma pintura na parte externa. O trabalho de manutenção está sendo realizado com tinta à base de cal e a previsão de conclusão é para antes do Natal.
Igreja do Rosário, em Vila Velha, recebe nova pintura na parte externa
De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, “a manutenção é tão importante quanto o restauro. Todo o trabalho tem autorização e acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)”. Já a subsecretária de Turismo, Carla Rezende, ressaltou a importância da pintura para o fomento da atividade turística.
“A preservação dos patrimônios históricos de nossa cidades é muito importante para o fomento da atividade turística, são atrativos muito procurados pelos turistas e visitantes em nossa cidade, agrega valor ao turismo e apresenta a identidade cultural do povo canela verde”, pontua a subsecretária de Turismo, Carla Rezende.
A conclusão do serviço é realizada pelo Instituto Modus Vivendi, com recursos privados doados pela empresa ACA Brasil. Na sequência, serão executados mais retoques na pintura e manutenção do telhado.

Restauro

A Igreja Nossa Senhora do Rosário, datada do século XVI, foi restaurada em 2017. À época, foram realizados reparos na estrutura, tratamento de reboco, adaptações de acessibilidade e recuperação de adornos e elementos decorativos. Também foram feitos o resgate histórico das pinturas artísticas, o retorno do coro em estrutura de madeira e uma reforma completa em seu telhado. Em 2018, a parte externa da Igreja foi pintada.
"Estamos falando de um espaço de orações e celebrações onde as pessoas se reúnem para o exercício de suas crenças. Estamos adequando o espaço existente ao atual público, oferecendo um local com condições de abrigar com conforto e segurança seus fiéis, além de preservar o patrimônio histórico", explica o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.

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