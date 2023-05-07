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Ana Maria Braga lamenta morte de Palmirinha: 'Irmã que a vida me deu'

Vovó Palmirinha, como era conhecida, morreu neste domingo (7), aos 91 anos após agravamento de problemas renais crônicos, segundo a família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 14:19

Ana Maria Braga com Palmirinha
Ana Maria Braga com Palmirinha Crédito: Globo/João Cotta
SÃO PAULO, SP - Famosos de diferentes áreas lamentaram, nas redes sociais, a morte de Palmirinha, neste domingo (7). A apresentadora estava internada desde o dia 11 de abril por conta de problemas renais crônicos e morreu no fim da manhã, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
"Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família", escreveu Ana Maria Braga, apresentadora de TV.
A comediante Tata Werneck também lamentou a despedida com publicação no story do Instagram. "Querida ! Doce e amada Palmirinha! Te amamosUm beijo imenso na família", escreveu.
Na publicação da família de Palmirinha, muitos artistas deixaram seu recado. "Uma inspiração", comentou Juliana Massaoka, repórter do "Mais Você". "Eterna", disse a atriz Paulo Barbosa. "Já está na luz divina do pai", comentou Gaby Amarantos.

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