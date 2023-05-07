Ana Maria Braga lamenta morte de Palmirinha: 'Irmã que a vida me deu'

Minha grande amiga Palmirinha.

Mãe, amiga e irmã que a vida me deu.

Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada!

Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto.

Meus sinceros sentimentos para toda família.



Obrigada por tudo 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/rrkTu7Xyjo