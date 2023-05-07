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Apresentadora e cozinheira

Palmirinha, a 'vovó' da TV, morre aos 91 anos

Ela estava internada desde o dia 11 de abril em São Paulo por conta de complicações causadas por problemas renais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 13:03

Pamirinha, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos
Pamirinha, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos Crédito: Reprodução
SÃO PAULO, SP - Palmirinha Onofre morreu neste domingo (7), aos 91 anos. Ela, que ficou conhecida no país inteiro como a Vovó Palmirinha, estava internada na Unidade Paulista do hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 11 de abril.
A informação foi confirmada pela família da apresentadora e cozinheira em uma publicação nas redes sociais.
"A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos", diz o comunicado.
Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Palmirinha deixa três filhas: Tânia, Sandra e Nancy, seis netos e três bisnetos.
A "vovó" estreou na TV em 1994, aos 63 anos, ao participar de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na Band, o que possibilitou a descoberta de seu talento por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote na TV Record. Convidada para apresentar um café da manhã, permaneceu lá por cinco anos.

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