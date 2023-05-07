Palmirinha, a 'vovó' da TV, morre aos 91 anos

Pamirinha, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos Crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP - Palmirinha Onofre morreu neste domingo (7), aos 91 anos. Ela, que ficou conhecida no país inteiro como a Vovó Palmirinha, estava internada na Unidade Paulista do hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 11 de abril.

A informação foi confirmada pela família da apresentadora e cozinheira em uma publicação nas redes sociais.

"A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos", diz o comunicado.

Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Palmirinha deixa três filhas: Tânia, Sandra e Nancy, seis netos e três bisnetos.