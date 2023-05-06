Paola Carosella diz ter sido vítima de um relacionamento abusivo

Paola Carosella Crédito: Globo / Cadu Pilotto

Um ano e sete meses após anunciar o fim do seu casamento de oito anos com o fotógrafo irlandês Jason Lowe, Paola Carosella abriu o coração para a revista Quem. Na entrevista, a chef de cozinha revelou ter sido vítima de um relacionamento abusivo.

"Demorei muito tempo, e com muita terapia, que eu faço há muitos anos, para entender que eu estava num relacionamento abusivo. Com alguém que não me deixava ser, que me podava, que me dava recomendações do que eu deveria fazer. Que me fazia sentir culpada por eu ter sucesso, por ser curiosa e querer fazer coisas novas", disse à publicação.

Paola disse que o ex usava a filha para impor culpa: "‘Ah, você foi embora, ela ficou tão triste’. Porque eu tinha ido trabalhar, sabe? São umas pinceladas muito finas. Quando eu tiro elas de contexto e te conto, parecem terríveis, e são. Misturadas no cotidiano, era algo que passava despercebido", disse.

A apresentadora do programa "Alma de Cozinheira", do GNT, conta que só enxergou tudo após a separação. Agora, ela é só sorrisos com o novo amor, o fotógrafo Manuel Sá.