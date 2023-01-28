Com Paola Carosella, "Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua" estreia na Globo

Paola Carosella é uma das comandantes do reality culinário "Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua" Crédito: Globo / Cadu Pilotto

Todos prontos para colocar a mão na massa? Pois o "Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua", novo reality culinário da Rede Globo, estreia neste domingo (29).

Estreando na emissora, Paola Carosella - famosa por integrar o elenco do "MasterChef Brasil" -, comenta sobre a proposta do programa: ser um momento gostoso para a família reunida.

"As pessoas estão aqui para se divertir. Eu amo comer, amo comida caseira, quando a pessoa cozinha feliz. Amo passar o pão no molho, gosto de macarrão que passou do ponto (risos). O que importa é o quanto a comida emociona", resumiu a chef.

Jurado ao lado de Paola, o chef João Diamante se emocionou ao falar do reality. "Estou vivendo um sonho: no time do Boninho (diretor da atração), ao lado do Leandro e da Paola, trabalhando em uma das melhores equipes da televisão brasileira. E eu não caí aqui do nada, me preparei para esse momento. Não tenho como fugir da minha história de vida, ela foi dura comigo, mas não preciso ser duro de volta. É um momento muito importante não só para mim, mas para as pessoas que vêm de onde eu venho", contou ele.

Apresentador do reality, Leandro Hassum mostrou entusiasmo com a nova empreitada. "Em tudo o que faço na carreira, busco aprendizado e me divertir. Apresentar um reality de culinária é um desafio. E eu amo me desafiar. Dublo, atuo, dirijo, e agora apresento. Agradeço demais ao Boninho e à equipe de produção e direção que me confiaram esse trabalho. Espero entregar o meu melhor", contou Hassum.

DINÂMICA

A cada semana, três diferentes duplas de mães e filhos famosos vestem o avental e partem para a aventura na cozinha, competindo entre si em duas provas. Na estreia, Vitão, Mumuzinho, Mayana Neiva e suas respectivas mães, encaram o desafio.

Mas aqui, diferente dos almoços de domingo, quem coloca a mão na massa são os filhos. As mães podem até ajudar, mas há consequências que podem custar caro. "Nós somos uma equipe que faz reality há mais de 20 anos. Damos um direcionamento, mas também precisamos contar com a participação de quem está como convidado do reality. Construímos juntos", resumiu LP Simonetti, que cuida da direção artística do game.

Ao longo da dinâmica, Hassum comanda a brincadeira com muito alto astral, dá seus pitacos aos competidores e pergunta a opinião do ilustríssimo júri. Ao final dos desafios, Paola e Diamante provam os pratos e definem os eliminados. A cada domingo, apenas uma dupla sai como grande campeã.