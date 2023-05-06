Ana Hickmann admite erro em caso Eloá e expõe ameaças de morte

A apresentadora Ana Hickmann Crédito: Instagram/@ahickmann

Ana Hickmman resolveu se pronunciar após a exibição do primeiro episódio da nova versão do Linha Direta, da Globo. Nesta sexta-feira (5), a apresentadora enviou um comunicado à imprensa admitindo que errou durante a cobertura do caso Eloá, em 2008, e expôs que está sofrendo ameaças após o programa da emissora carioca ir ao ar.

Na época, Ana Hickmann foi criticada por fazer contato direto com o sequestrador e ainda pedir para ele dar um "tchauzinho" da janela para dizer que estava tudo bem. Na época, ela comandava o programa Hoje em Dia, na Record.

Quem vai ser a atriz que vai interpretar a Ana Hickmann pedindo pro Lindenberg dar tchau? #LinhaDireta.pic.twitter.com/2xiEHZvyQS — PAN (@forumpandlr) May 5, 2023

"Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que o caso Eloá foi conduzido, em 2008. A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época, e pede desculpas para as vítimas e suas famílias", informou o texto na nota.

"A apresentadora vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. Ana Hickmann reafirma o seu pedido de desculpas e pede respeito nesse momento".

No “Linha Direta”, o promotor de justiça Antonio Nobre Folgado disse que uma apresentadora interferiu nas negociações da polícia com Lindemberg para libertar Eloá, que tinha 15 anos. Na época, além de Ana, a jornalista Sonia Abrão falou ao vivo por telefone com o criminoso no programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!. As atitudes de Hickmann e de Abrão foram lembradas pelos internautas.

Nesse vídeo tem apenas uma pequena parte do show de horrores do caso Eloá na época: Sônia Abrão conversando longamente com o assassino, um dos comentaristas da Sonia torcendo pro casamento e Ana Hickman pedindo pro Lindemberg dar um tchau. #LinhaDireta pic.twitter.com/GLrlgE00eT — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 5, 2023