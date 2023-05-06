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Ana Hickmann admite erro em caso Eloá e expõe ameaças de morte

Apresentadora soltou um comunicado após a exibição do caso no Linha Direta (TV Globo) nesta quinta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 13:50

A apresentadora Ana Hickmann
A apresentadora Ana Hickmann Crédito: Instagram/@ahickmann
Ana Hickmman resolveu se pronunciar após a exibição do primeiro episódio da nova versão do Linha Direta, da Globo. Nesta sexta-feira (5), a apresentadora enviou um comunicado à imprensa admitindo que errou durante a cobertura do caso Eloá, em 2008, e expôs que está sofrendo ameaças após o programa da emissora carioca ir ao ar.
Na época, Ana Hickmann foi criticada por fazer contato direto com o sequestrador e ainda pedir para ele dar um "tchauzinho" da janela para dizer que estava tudo bem. Na época, ela comandava o programa Hoje em Dia, na Record.
"Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que o caso Eloá foi conduzido, em 2008. A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época, e pede desculpas para as vítimas e suas famílias", informou o texto na nota.
"A apresentadora vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. Ana Hickmann reafirma o seu pedido de desculpas e pede respeito nesse momento".
No “Linha Direta”, o promotor de justiça Antonio Nobre Folgado disse que uma apresentadora interferiu nas negociações da polícia com Lindemberg para libertar Eloá, que tinha 15 anos. Na época, além de Ana, a jornalista Sonia Abrão falou ao vivo por telefone com o criminoso no programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!. As atitudes de Hickmann e de Abrão foram lembradas pelos internautas.
Eloá Pimentel tinha 15 anos quando foi mantida em cárcere privado por cinco dias no apartamento em que morava num conjunto habitacional em Santo André (SP), pelo ex-namorado. Porém, depois de várias negociações, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) entrou no imóvel e deteve Lindemberg, que atirou na jovem e em sua amiga. Nayara foi ferida e Eloá, mesmo sendo levada ao hospital, não resistiu.

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