Cerimônia de coroação de Charles III reuniu mais de 2 mil pessoas; veja fotos

Coroação do Rei Charles III e rainha Camilla no Reino Unido Crédito: Reuters/Folhapress

A manhã deste sábado, 6, marcou o início de um novo ciclo no Reino Unido. Sob a presença de mais de 2 mil convidados, o rei Charles III e a rainha consorte Camilla foram coroados em uma cerimônia realizada na Abadia de Westminster, em Londres, quase oito meses após a morte da rainha Elizabeth II.

Essa foi a primeira coroação da Grã-Bretanha em 70 anos. Charles tornou-se rei logo após a morte se sua mãe, em setembro, mas a cerimônia de coroação realizada neste sábado finalmente simbolizou a passagem de cargo da família real britânica. Ainda que o evento tenha sido marcado pelas pompas tradicionais, a cerimônia foi considerada mais enxuta e representativa do que às anteriores. Confira, abaixo, os principais momentos da celebração.

Coroação do Rei Charles III e da Rainha Camilla no Reino Unido

PROCISSÃO

Perto das 10h30min no horário local (6h30min no horário de Brasília), o rei Charles III e a rainha consorte Camilla saíram em procissão no Palácio de Buckingham para sua coroação na Abadia de Westminster. O casal deixou o palácio na carruagem do Jubileu de Diamante, fabricada em 2012 para marcar os 60 anos de reinado de Elizabeth II.

Vestidos com suas respectivas túnicas de estado, o rei e a rainha foram escoltados pela Escolta do Soberano, composta por cerca de 160 soldados a cavalo. A Banda Montada de Cavalaria Doméstica liderou o cortejo militar. O hino nacional foi executado durante o percurso, que passou pelo Arco do Almirantado e pela Trafalgar Square em direção à abadia.

CHEGADA

Sob chuva, a carruagem chegou à Abadia de Westminster, após a curta procissão. Charles e Camilla saíram do veículo após os sinos da catedral anunciarem a sua chegada. A coroa real foi levada para dentro da abadia, e o rei entrou na catedral em meio a um hino religioso.

O casal entrou na abadia ao som do hino de coroação centenária I was glad, escrito por Hubert Parry para a coroação do rei Edward VII em 1902 e cantado em todas as coroações desde então.

No início do culto na Abadia de Westminster, uma criança se aproximou de Charles III e disse: "Sua Majestade, como filhos do reino de Deus, damos as boas-vindas a você em nome do Rei dos reis". Charles respondeu: "Em seu nome e seguindo seu exemplo, não venho para ser servido, mas para servir".

Justin Welby, arcebispo de Canterbury, deu as boas-vindas e iniciou o culto. Em sequência, foi cantada uma canção em galês. Como príncipe de Gales, Charles aprendeu a língua na juventude. Ao fim da canção, o arcebispo de Canterbury disse as famosas palavras: "Deus salve o rei Charles"

JURAMENTO

Perante o arcebispo de Canterbury, o rei Charles III fez juramento no qual prometeu manter as leis e governar os povos do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e da Commonwealth, de acordo com a legislação britânica.

"Eu, Charles, solene e sinceramente na presença de Deus, professo, testifico e declaro que sou um fiel protestante e que irei, de acordo com a verdadeira intenção das leis que garantem a sucessão protestante ao trono, defender e manter as referidas promulgações com o melhor de meus poderes de acordo com a lei."

Assim, Charles jurou defender a Igreja da Inglaterra e garantir que todos os soberanos, incluindo ele, sejam e sempre serão protestantes. O rei fez o juramento sobre a Bíblia da Coroação. A Bíblia foi apresentada por Iain Greenshields, moderador da assembleia-geral da Igreja da Escócia, que define as palavras de Deus - a Bíblia - como a "lei real" para governar.

A apresentação da Bíblia remonta à coroação conjunta de Guilherme III e Maria II em 1689, com o envolvimento do moderador a partir de 1953, segundo a liturgia da Igreja da Inglaterra.

Antes de fazer o juramento, Charles concordou com suas condições, incluindo a promoção de "um ambiente no qual pessoas de todas as fés e crenças possam viver livremente". Após seu juramento, o rei Charles III se ajoelhou diante do altar e fez uma oração, dizendo:

"Deus de compaixão e misericórdia, cujo Filho não foi enviado para ser servido, mas para servir, dá-me graça para que eu possa encontrar em teu serviço a liberdade perfeita, e nessa liberdade o conhecimento da tua verdade. Concede que eu seja uma bênção para todos os teus filhos, de todas as fés e crenças, para que juntos possamos descobrir os caminhos da gentileza e sermos conduzidos pelos caminhos da paz; por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém."

UNÇÃO

Momento considerado mais sagrado e o mais misterioso da cerimônia, a unção ocorreu perto das 11h45 no horário local. Charles e Camilla foram ungidos com óleo sagrado que foi consagrado na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, feito com azeitonas colhidas no Monte das Oliveiras. O arcebispo usou uma colher de prata, datada de 1349, para realizar a unção.

Essa foi a única seção que ocorreu longe das multidões e das câmeras e dos fotógrafos, com o auxílio de uma proteção de tapeçaria em plena abadia. A unção foi feita sob o canto do coro: "Que o Rei viva para sempre! Aleluia! Amém!"

COROAÇÃO

Ao final da cerimônia de investidura, Charles III é coroado rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Pela primeira vez em sete décadas, um novo monarca britânico foi formalmente coroado. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, colocou a coroa de St. Edward na cabeça de Charles III, a parte mais significativa do serviço de coroação.

Logo após a coroação, William, príncipe de Gales e herdeiro do trono, jurou lealdade ao monarca. Em seguida, os britânicos em todo país foram convidados a fazer o mesmo. "Eu, William, príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você, e fé e verdade lhe darei, como seu suserano de vida e membros. Então, Deus me ajude."

Logo após, foi feita a cerimônia da coroação de Camilla, que é um pouco diferente da do rei. Ela foi ungida com óleo sagrado pelo arcebispo de Canterbury, mas diante de todos.

O Guardião da Casa das Joias a entregou o anel do consorte, que simboliza promessa e compromisso, "casando-a" com o rei e com Deus e seu povo. Em seguida, ela recebeu o cetro, o orbe e a coroa da rainha Mary, bisavó de Charles III, e foi finalmente entronizada.

O RETORNO

Após a cerimônia de coroação, o rei Charles III e a rainha Camilla deixaram a Abadia de Westminster em uma procissão acompanha por 4 mil soldados e 19 bandas militares. Membros da família real, incluindo o príncipe William e sua mulher, Catherine, princesa de Gales, seguiram também em carruagens atrás do monarca como parte da procissão.

A procissão segue até o Palácio de Buckingham onde as forças armadas farão uma saudação real a Charles do jardim. O rei e a rainha aparecerão na varanda do palácio com outros membros da família real para saudar o público. Haverá ainda um voo cerimonial de seis minutos com 60 aeronaves, incluindo a equipe de exibição acrobática da Royal Air Force, os Red Arrows, que deve sobrevoar o Palácio de Buckingham.