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Rei Charles III: confira 6 filmes sobre a Família Real Britânica para se preparar para coroação

Histórias da monarquia mais popular do planeta já foi contada inúmeras vezes no cinema; cerimônia acontece neste sábado, 6
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 12:51

Público se prepara para coroação do Rei Charles e da Rainha Consorte Camila, em Londres, nesta sexta (5)
Público se prepara para coroação do Rei Charles e da Rainha Consorte Camila, em Londres, nesta sexta (5) Crédito: Reuters/Folhapress
Com a coroação do rei Charles III neste sábado, 6, aviva-se o interesse pela monarquia britânica. A realeza tem sido assunto permanente, de Shakespeare aos dias de hoje, como atesta o sucesso da série The Crown, da Netflix, em cinco temporadas. Muitos filmes também se inspiraram nas histórias da realeza, às vezes mesclando fatos históricos e ficção. Nessas tramas destacam-se jogadas de bastidores na luta pelo poder e figuras femininas fortes.
  • Spencer (2021)
Dir. Pablo Larraín. Diana (Kristen Stewart) adapta-se mal à ritualística da monarquia e é traída pelo marido, Charles (Jack Farthing). A princesa sofre de depressão e bulimia e tenta fugir daquele ambiente para ter sua própria vida. Retrato pouco amigável da monarquia visto pelos olhos da princesa Diana. Amazon Prime Video e Apple TV.
  • O Discurso do Rei (2010)
Dir. Tom Hooper. Colin Firth interpreta o rei George VI, herdeiro do trono depois seu irmão, Edward VIII, abdicar para se casar com uma plebeia. George tem uma deficiência de fala que dificulta seus discursos. A época é muito problemática - o início da Segunda Guerra Mundial, quando falar ao povo torna-se fundamental. Sua mulher (Helena Bonham Carter) o leva a um terapeuta de métodos pouco ortodoxos (Geoffrey Rush) para tentar resolver o problema. HBO Max, Apple TV.
  • Duas Rainhas (2018)
Dir. Josie Rourke. O filme explora a rivalidade Mary Stuart (Saoirse Ronan) e Elizabeth (Margot Robbie ) na disputa pelo trono na Inglaterra do século 16. Google Play, Amazon Prime Video e Apple TV .
  • Diana (2013)
Dir. Oliver Hirschbiegel. O filme narra os dois últimos anos da princesa Diana (Naomi Watts), seu desgosto com a realeza, o fim do casamento com o príncipe Charles, suas atividades beneficentes, supostos romances amorosos e a morte trágica. Globoplay, Amazon Prime Vídeo.
  • A Favorita (2018)
Dir. Yorgos Lanthimos. Na Inglaterra do século 18, duas mulheres, Sarah Churchill (Rachel Weisz) e Abigail (Emma Stone) disputam a posição de favorita da temperamental rainha Anne (Olivia Colman). A disputa pelo poder é mesclada pela rivalidade amorosa. Star+.
  • A Rainha (2006)
Dir. Stephen Frears. Talvez um dos filmes mais interessantes sobre a realeza britânica, pois a flagra num momento trágico: a morte inesperada da popular Princesa Diana. Há toda uma discussão entre a Rainha Elizabeth II e o então primeiro-ministro Tony Blair sobre como o governo deveria se comportar publicamente diante da situação. Helen Mirren, magnífica como Elizabeth II, ganhou o Oscar de melhor atriz pelo papel. Disponível em DVD. Não disponível em serviços de streaming.

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