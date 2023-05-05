Crítica

Noel Gallagher diz que 'Friends' ajudou afundar a indústria da música

Ex-vocalista e guitarrista do Oasis afirma que a série tem sua parcela de culpa na desvalorização da cultura
Agência Estado

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 08:46

Show do músico Noel Gallagher no festival Lollapalooza, no autódromo de Interlagos Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O músico Noel Gallagher criticou o seriado Friends, que para ele foi parcialmente responsável pela ascensão das cafeterias pelo mundo e, com isso, o declínio da indústria musical. O ex-vocalista e guitarrista do Oasis destacou, em entrevista ao Daily Star, que a série incentivou a compra de cafés, ao invés de ajudar financeiramente os artistas.
"Desde a ascensão da cafeteria, a cultura desapareceu. As pessoas ficam horrorizadas por terem que pagar pela música. Mas 20 dólares por dois cafés? Não tenho a capacidade cerebral para processar isso. Sinto que a resistência em pagar pela música veio depois que as pessoas se acostumaram com isso", ressaltou.
De acordo com Noel Gallagher, talvez seja porque acostumaram a gastar muito em commodities que parecem cultura. "Como o café, e então mudaram suas prioridades financeiras. Culpo Friends pela ascensão da cafeteria. Sentados com seus suéteres bebendo café superfaturado e falando bobagens", completou o músico.

