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Fábio Assunção começa faculdade de Ciências Sociais na PUC-SP aos 51 anos

Informação começou a circular após ator chamar a atenção dos alunos nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 13:07

Fabio Assunção como Humberto em
Fabio Assunção como Humberto em "Todas as Flores" Crédito: Globo/Estevam Avellar
Fábio Assunção, que atualmente vive o personagem Humberto na novela Todas as Flores, decidiu ingressar em uma nova faculdade. O ator de 51 anos está cursando Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
A notícia começou a circular após uma imagem do artista no campus na universidade viralizar nas redes sociais. Na foto, o ator é visto de lado e está usando uma camiseta e calça de moletom.
A página que divulgou a imagem é um "spotted", na qual alunos mandam fotos de outros estudantes que consideram atraentes. Assunção já chegou a aparecer em outros posts do perfil.
Mais tarde, a própria instituição compartilhou, em seu perfil oficial no Instagram, publicações de alunos dando as boas-vindas a Fábio. Uma delas afirma: "Sim. É aluno da PUC".
O retorno de Assunção aos estudos ocorre 32 anos após o ator abandonar a faculdade de Comunicação Social na FIAM para de dedicar ao teatro.
Em 1989, ele ingressou no curso de Teatro - Habilitação Profissional na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul. No ano seguinte, conquistou seu primeiro papel na TV com a novela Meu Bem, Meu Mal.
O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do ator para obter mais informações, mas não teve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.

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