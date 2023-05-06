Mãe de Jennifer Lopez rezou por 20 anos pela reconciliação da cantora com Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram Crédito: Reuters/Folhapress

Guadalupe Rodriguez, mãe da cantora e atriz Jennifer Lopez, revelou que "sabia que a diva pop e Ben Affleck reatariam o relacionamento". Ela contou, durante o episódio de US Today, apresentado por Hoda Kotb, que rezou por 20 anos pelo casal, que iniciou o namoro em 2002, mas se separou em 2004. Somente 20 anos depois, J-Lo e Affleck reataram e se casaram.

Ao lado da filha famosa, Guadalupe participou da entrevista. Quando a cantora foi questionada sobre o que a mãe teria dito a ela quando conversavam sobre Ben, Guadalupe não hesitou em responder, entre risadas: "Eu sempre soube que eles voltariam, porque rezei por 20 anos". "Vamos seguir com a conversa", pediu Jennifer Lopez para a apresentadora, em meio a risos das três.

A cantora tem dois filhos, os gêmeos, Max e Emme (15 anos), frutos do casamento com o cantor Marc Anthony, entre 2011 e 2014. Já Ben Affleck tem Violet (17), Seraphina (14) e Samuel (11), do casamento com a atriz Jennifer Garner.