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Mãe de Jennifer Lopez rezou por 20 anos pela reconciliação da cantora com Ben Affleck

Casal começou a namorar em 2002 mas se separou em 2004. Vinte anos depois, eles reataram e se casaram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 10:38

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão noivos
Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram Crédito: Reuters/Folhapress
Guadalupe Rodriguez, mãe da cantora e atriz Jennifer Lopez, revelou que "sabia que a diva pop e Ben Affleck reatariam o relacionamento". Ela contou, durante o episódio de US Today, apresentado por Hoda Kotb, que rezou por 20 anos pelo casal, que iniciou o namoro em 2002, mas se separou em 2004. Somente 20 anos depois, J-Lo e Affleck reataram e se casaram.
Ao lado da filha famosa, Guadalupe participou da entrevista. Quando a cantora foi questionada sobre o que a mãe teria dito a ela quando conversavam sobre Ben, Guadalupe não hesitou em responder, entre risadas: "Eu sempre soube que eles voltariam, porque rezei por 20 anos". "Vamos seguir com a conversa", pediu Jennifer Lopez para a apresentadora, em meio a risos das três.
A cantora tem dois filhos, os gêmeos, Max e Emme (15 anos), frutos do casamento com o cantor Marc Anthony, entre 2011 e 2014. Já Ben Affleck tem Violet (17), Seraphina (14) e Samuel (11), do casamento com a atriz Jennifer Garner.
Recentemente, Jennifer Lopez comentou a relação de seus filhos com o ator. Ela destacou que Affleck é uma "figura paterna maravilhosa", durante entrevista ao The Today Show. "Eles amam o Ben. Ele é um pai maravilhoso e uma figura paterna para eles também, porque ele tem seus próprios três filhos lindos (frutos do casamento anterior com Jennifer Garner), depois temos nós, e ele é fantástico. Ele realmente enfrenta o desafio do que isso é e o que isso significa. Eles o amam, e o apreciam, e eu também", disse.

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