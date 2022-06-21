Jennifer Lopez surpreende ao tratar 'filhe' com pronome neutro

Jennifer Lopez Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Jennifer Lopez, de 52 anos, comoveu os fãs pela forma como tratou e filhe não-binárie, Emme Maribel, durante um show na semana passada. Ela se apresentou no último dia 16, no Los Angeles Dodgers Foundation Blue Diamond Gala, e tratou e herdeire por pronomes neutros ao chamá-le para subir ao palco.

"A última vez que nos apresentamos juntos foi em um grande estádio como este. Eu peço para eles [filhos] cantarem comigo o tempo todo, mas eles não aceitam. Então esta é uma ocasião muito especial", declarou a futura esposa de Ben Affleck.

"Ili é muito, muito ocupade, reservade e queride. É difícil fazê-le sair [em público], mas vale cada centavo, porque ili é meu parceire de dueto favorite", acrescentou JLo, em tradução livre. Na sequência, ela e Emme emocionaram a plateia com uma interpretação conjunta de "A Thousand Years", hit da cantora Christina Perri que foi tema da "Saga Crepúsculo".