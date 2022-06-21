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Jennifer Lopez surpreende ao tratar 'filhe' com pronome neutro

A cantora Jennifer Lopez, de 52 anos, comoveu os fãs pela forma como tratou e filhe não-binárie, Emme Maribel
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 08:06

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Jennifer Lopez, de 52 anos, comoveu os fãs pela forma como tratou e filhe não-binárie, Emme Maribel, durante um show na semana passada. Ela se apresentou no último dia 16, no Los Angeles Dodgers Foundation Blue Diamond Gala, e tratou e herdeire por pronomes neutros ao chamá-le para subir ao palco.
"A última vez que nos apresentamos juntos foi em um grande estádio como este. Eu peço para eles [filhos] cantarem comigo o tempo todo, mas eles não aceitam. Então esta é uma ocasião muito especial", declarou a futura esposa de Ben Affleck.
"Ili é muito, muito ocupade, reservade e queride. É difícil fazê-le sair [em público], mas vale cada centavo, porque ili é meu parceire de dueto favorite", acrescentou JLo, em tradução livre. Na sequência, ela e Emme emocionaram a plateia com uma interpretação conjunta de "A Thousand Years", hit da cantora Christina Perri que foi tema da "Saga Crepúsculo".
Emme Maribel Lopez Muñiz e o irmão gêmeo, Maximilian David Lopez Muñiz  ou simplesmente Max David , são frutos do casamento de Jennifer Lopez com o cantor de salsa Marc Anthony. Os dois se casaram em 2004 e se divorciaram dez anos depois.

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