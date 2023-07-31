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Anitta e Simone Susinna fazem tatuagens um no outro: "Eu versão homem"

Cantora e ator de '365 Dias' apareceram juntos há um mês e curtem viagem pela Grécia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 13:30

Anitta e Simone Susinna estão viajando juntos e trocam tatuagens
Anitta e Simone Susinna estão viajando juntos e trocam tatuagens Crédito: Instagram @susinnasimone
O romance de verão entre Anitta e Simone Susinna agora está marcado na pele. A cantora e o ator de "365 Dias" estão em viagem pela Grécia e resolveram fazer tatuagens. Mas um pedido do italiano surpreendeu a brasileira.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Anitta disse que ele pediu para ela escolher o desenho e o tatuar, marcando assim a primeira tatuagem de Simone. Ele também a tatuou.
"Quem pergunta porque estou com ele, é isso. A cabeça [dos dois é] igualzinha. Do nada ele decidiu fazer uma tatuagem e quer que eu faça. Sou eu versão homem. Ele mandou e eu escolhi", disse. A cantora escreveu a palavra "connected" (conectados), localizada na cintura do novo affair.
A artista optou por fazer um triângulo no pé. Não se sabe exatamente quando eles se conheceram, mas, em 10 de junho, a cantora postou um vídeo em que aparece abraçada ao ator, antes de se apresentar na final da Champions League. Já no início deste mês, eles chegaram de mãos dadas ao desfile da Dolce & Gabbana, na Itália.

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