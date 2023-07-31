Anitta e Simone Susinna fazem tatuagens um no outro: "Eu versão homem"

Anitta e Simone Susinna estão viajando juntos e trocam tatuagens Crédito: Instagram @susinnasimone

O romance de verão entre Anitta e Simone Susinna agora está marcado na pele. A cantora e o ator de "365 Dias" estão em viagem pela Grécia e resolveram fazer tatuagens. Mas um pedido do italiano surpreendeu a brasileira.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Anitta disse que ele pediu para ela escolher o desenho e o tatuar, marcando assim a primeira tatuagem de Simone. Ele também a tatuou.

"Quem pergunta porque estou com ele, é isso. A cabeça [dos dois é] igualzinha. Do nada ele decidiu fazer uma tatuagem e quer que eu faça. Sou eu versão homem. Ele mandou e eu escolhi", disse. A cantora escreveu a palavra "connected" (conectados), localizada na cintura do novo affair.