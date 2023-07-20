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Anitta conta motivo de ter ficado um ano sem fazer sexo

Cantora diz ainda que gosta de estar em um relacionamento: 'Só não gosto quando a relação não está mais leve'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 09:36

Anitta para o Variety 2021 Music Hitmakers Brunch
Anitta para o Variety 2021 Music Hitmakers Brunch Crédito: Shutterstock
Parece que ter ficado quase um ano sem sexo virou uma questão na vida de Anitta. A cantora voltou a ser interpelada sobre a abstinência por vontade própria, que aconteceu no ano passado, e mudou o seu pensamento com relação aos envolvimentos mais íntimos. "Sempre me joguei e fiquei com qualquer pessoa. Falava: 'Vamos nessa, vamos fazer sexo!' e ponto. Só que depois algo aconteceu e eu simplesmente mudei", começou.
Anitta deu a entender que teve um insight no ano passado. "Foi literalmente antes de fazer 30 anos. Fiquei reavaliando tudo e agora para eu ter esse nível de intimidade com alguém leva bastante tempo, não importa quem for. Dá muito trabalho trocar energia com pessoas", explicou durante entrevista ao podcast High Low, a modelo Emily Ratajkowski, na noite de terça-feira (18). Recentemente, ela foir desmentida pelo modelo e ator Lucca Picon, apontado como um affair, no final do ano passado.
Mas, a intérprete do hit "Envolver" logo adiantou que há casos e casos. "Você pode literalmente atravessar a rua, e se for uma pessoa legal, eu vou conversar com você. E se eu gostar de você, vou te ver. Não tenho essas regras. Existem pessoas que têm muitas, mas eu não", ressaltou a cantora, que estaria vivendo um romance com o ator italiano Simone Susinna, do filme "365 Dias" (Netflix). Ela não tocou no nome do suposto affair.
Em outro momento, a apresentadora perguntou se a cantora gosta de estar solteira, e ela garante que não: "Não, eu não gosto. Na verdade, eu não me importo de estar sozinha, acho que está tudo bem. Eu gosto de estar na minha própria companhia, mas eu também gostaria de estar em um relacionamento. Porém, eu não gosto quando chega aquele ponto em que a relação não está mais leve", disse.

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