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Pneumonia

Arlindo Cruz está internado no Rio e filha atualiza estado de saúde do cantor

De acordo com Flora Cruz, o pai está estável: ‘Ele está bem e já já está em casa’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 09:21

Arlindo Cruz
Arlindo Cruz Crédito: Reprodução/Instagram/@arlindocruzobem
Diagnosticado com pneumonia, Arlindo Cruz está internado na Casa de Saúde São José, no bairro Humaitá, no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de julho. O cantor, instrumentista e compositor de 64 anos segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI).
"O paciente foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável", diz o comunicado da unidade de saúde.
A modelo Flora Cruz, filha de Arlindo, usou o Instagram para falar sobre o estado de saúde do pai. "Estou aqui em São Paulo a trabalho, mas estou passando para tranquilizar os fãs, os amigos, os familiares do meu pai, do Arlindão", iniciou.
"Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José. É o quadro dele, né? Ele já fica em CTI normalmente, mas ele está tratando de uma pneumonia. Ele está se recuperando superbem e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações."
Flora continuou: "Ele está bem e já já está em casa. A gente conta, como sempre, com orações dos fãs, dos amigos, dos familiares. Beijo no coração de todo mundo, e muito axé".
Em março de 2017, Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico após passar mal em casa. Ele ficou quase um ano e meio internado. Há quatro anos e meio, ele faz sessões de fonoaudiologia e de fisioterapia por conta das sequelas.

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