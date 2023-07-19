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R$ 163 milhões

Rei Charles fatura milhões com aluguel e aumenta fortuna real

Segundo o New York Times, o monarca faturou £ 26,2 milhões (R$ 162,9 milhões na cotação atual) com o Ducado de Lancaster
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 12:23

Rei Charles
Rei Charles Crédito: Shutterstock
O rei Charles 3º vem aumentando a fortuna da família real britânica com aluguéis no Reino Unido. Segundo o New York Times, o monarca faturou £ 26,2 milhões (R$ 162,9 milhões na cotação atual) com o Ducado de Lancaster.
Com quase o tamanho de Washington D.C., a propriedade gera uma receita anual milionária - além de não exigir o pagamento de impostos corporativos. Contudo, de acordo com o jornal, o rei paga voluntariamente um valor não informado de imposto.
Herdado pelo rei Charles 3º após a morte de Elizabeth 2ª, o Ducado publicou seus primeiros registros, indicando uma renda maior que a rainha teve durante seu comando.
O aumento dos aluguéis e dos ganhos das propriedades comerciais estão contribuindo para os lucros do Ducado de Lancaster. A terra real é avaliada em US$ 1 bilhão (R$ 4,81 bilhões) e arrecada renda para quem ocupa o trono da monarquia.

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