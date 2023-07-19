Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amor está no ar

Chico posta fotos ao lado de Luísa Sonza e se declara para a cantora

Aniversariante do dia ganhou declaração do affair
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 10:57

Chico e Luísa Sonza
Chico e Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram/@ochicoin
Aniversariante do dia, Luísa Sonza, 25, ganhou declaração do affair, Chico Veiga, 27, mais conhecido como Chico Moedas, que expõe fotos raras do casal em rede social.
O amigo de Casimiro compartilhou diversos momentos íntimos, além de uma homenagem no dia do aniversário da cantora. Em uma publicação no Instagram, ele escreveu: "Hoje é o dia dela, que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer", começou.
Chico continua a declaração para a amada: "Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim. Chegou para dar cor, mesmo com sua estética de conde Drácula, movimento e vida", disse.
Ele afirmou que nunca achou que fosse possível conhecer a cantora. "Mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu estou passando mal de saudade", finalizou.
QUEM É O NOVO AFFAIR?
Chico ganhou fama na Internet ao aparecer como colaborador nos vídeos de Casimiro, de quem é amigo. Ele participa de vários vídeos, mas principalmente nos "reacts" de casas luxuosas.
O influenciador ganhou destaque ao ser convidado do podcast Match - O Papo, apresentado por Valentina Bandeira, há cerca de 2 meses.
Chico se tornou um sucesso no TikTok. Foi quando chamou a atenção de Sonza, que comentou em um dos vídeos: "Gente, quem é ele?"
No podcast, ele contou que estava solteiro há 3 anos, após terminar um relacionamento de 9 anos.
Chico chegou a estudar administração e cinema, mas não concluiu nenhum dos cursos.

Veja Também

Madonna compartilha primeiras fotos durante recuperação de infecção bacteriana

Pressão nas redes sociais: Angélica faz reflexão sobre autocuidado na internet

Caso do "viúvo do Twitter" viraliza e abre debate sobre exposição de relações nas redes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados