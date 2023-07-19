Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Madonna compartilha primeiras fotos durante recuperação de infecção bacteriana
Veja

Madonna compartilha primeiras fotos durante recuperação de infecção bacteriana

Cantora publicou selfies nas redes sociais nesta terça-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 09:47

Cantora Madonna discursa após receber o prêmio Advocate for Change durante o 30º GLAAD awards, em maio de 2019
Cantora Madonna discursa após receber o prêmio Advocate for Change durante o 30º GLAAD awards, em maio de 2019 Crédito: Reuters/Folhapress
Madonna voltou as redes sociais nesta terça-feira, 18, após ser internada devido a uma infecção bacteriana e adiar a turnê Celebration. No Instagram, ela compartilhou algumas fotos durante seu período de recuperação.
Além de selfies nos stories, a cantora publicou uma foto com um buquê de rosas e, na legenda, escreveu a seguinte reflexão:
"Uma única rosa pode ser o meu jardim. Um único amigo, meu mundo". Na semana passada, a cantora compartilhou um comunicado sobre seu estado de saúde e novas datas de seus shows.
Segundo Madonna, a turnê, que começaria em julho, agora deve iniciar em outubro na Europa, e as datas dos Estados Unidos devem ser remarcadas. Sobre a internação, ela relatou:
"Quando acordei no hospital, meu primeiro pensamento foi nos meus filhos. Meu segundo pensamento foi de que não queria desapontar ninguém que comprou ingressos para a turnê. Também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show. Odeio desapontar as pessoas."

Veja Também

Caso do "viúvo do Twitter" viraliza e abre debate sobre exposição de relações nas redes

Felipe Prior: Advogada diz que foi ameaçada por fãs do ex-BBB durante processo por estupro

Filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno exibe corpo definido após noite de treino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados