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Banquete

Virgínia Fonseca mostra almoço de R$ 700 mil arrematado em leilão para o Instituto Neymar

Influenciadora compartilhou o banquete que aconteceu na casa dos sogros, Poliana e Leonardo; cirurgião plástico afirma que, apesar do luxo, lance foi por uma boa causa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 11:45

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia
A influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou em seus stories no Instagram nesta terça-feira, 18, o almoço de R$ 700 mil que o cirurgião plástico Guilherme Scheibel arrematou em leilão para almoçar com a empresária. O lance foi conquistado pelo médico durante o evento beneficente do Instituto Neymar Jr., que aconteceu em junho deste ano.
O banquete foi servido na casa dos sogros de Virgínia, Poliana e o cantor Leonardo, pais do seu marido Zé Felipe. A influenciadora fez questão de compartilhar todos os detalhes e o buffet contou com diversas opções de pratos finos.

CARDÁPIO DE DELÍCIAS

Entrada
  • Camarão empanado no coco crocante e molho tay;
  • Croquetta de parma com brie e maionese cítrica;
  • Coxinha de cordeiro com maionese wasabi.
Almoço
  • Brie envolto de massa phyllo com favo de mel e lascas de amêndoas douradas;
  • Queijos finos com geleias;Burrata com tomatinho confit ao pesto de manjericão;
  • Presunto de parma com figo fresco e redução de balsâmico;
  • Lâminas de salmão com cream sour;Blinis e molho oriental;
  • Ceviche tilápia com manga;
  • Foccacia com lascas de polvilho.
Segundo o médico, o valor do leilão foi destinado às crianças do Instituto Neymar Jr. "Por mais que possa parecer um luxo, o valor pago nessa experiência vai diretamente para um propósito maior, ajudando a proporcionar oportunidades e uma vida melhor para muitas crianças", disse.
"Acredito que o investimento em solidariedade e em causas que podem mudar vidas é sempre o melhor que podemos fazer", pontuou.

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