Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na adolescência

Anitta revela que perdeu a virgindade por abuso sexual

A cantora abordou o assunto em entrevista ao podcast High Low, comandado pelo modelo Emily Ratajkowski
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 11:26

Cantora Anitta
Cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram/@qgdaanitta
Anitta, 30, revelou que a perda de sua virgindade foi em um decorrência de um abuso sexual sofrido na adolescência. A cantora abordou o assunto em entrevista ao podcast High Low, comandado pelo modelo Emily Ratajkowski.
"Quando eu era adolescente, eu passei por uma situação ruim, sofri um abuso, perdi a minha virgindade em um abuso", declarou.
Na entrevista, Anitta explicou que abordou o assunto publicamente no documentário sobre sua vida lançado pela Netflix após o assunto ter sido descoberta. Pressionada e com medo de que a história fosse publicizada, decidiu que ela mesma relataria o ocorrido.
"Abri isso no meu documentário porque isso foi descoberto. Com isso, tive que entender que tornaria público sem meu controle e eu pensei: eu nunca tinha dito para minha família'. Mas eu não queria que as pessoas soubessem disso por outra pessoa. Se fossem descobrir, que soubessem por mim", explicou.
Anitta afirmou que "odeia" ser ameaçada. "Se alguém vem me ameaçar, respondo e opto por fazer da minha maneira. É muito triste, e acho que isso tem a ver com minha personalidade. Quando me sinto pressionada, ao invés de me sentir ameaçada ou com medo, faço o oposto, escolho enfrentar. Sinto medo, claro, mas faço o que preciso mesmo com medo."
Por fim, Anitta admitiu que se sente desconfortável por compartilhar detalhes de sua vida nas redes sociais. A cantora disse que passou a se sentir "desprotegida, não só sobre segurança física, mas sobre energia".
"Parei de compartilhar exatamente as coisas que eu estava fazendo, mas sem deixar de compartilhar minha personalidade", completou.

Veja Também

Madonna compartilha primeiras fotos durante recuperação de infecção bacteriana

Pressão nas redes sociais: Angélica faz reflexão sobre autocuidado na internet

Chico posta fotos ao lado de Luísa Sonza e se declara para a cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados