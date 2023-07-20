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Ex-BBBs aparecem em telão na Times Square, em NY, por meio de ação dos fãs

Homenagem a Antônio ‘Cara de Sapato’ e Amanda foi realizada por admiradores do casal de amigos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 09:06

Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23
Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23 Crédito: Instagram/@caradesapato
Os ex-BBBs da edição de 2023 Amanda Meirelles e Antônio Cara de Sapato tiveram uma surpresa nesta quarta-feira, 19. Fãs do casal de amigos homenagearam a dupla com um vídeo na Times Square, em Nova York - uma das avenidas mais conhecidas do mundo. Os ídolos foram estampados em um telão com a imagem do reencontro após confinamento no reality.
Depois da exibição da imagem, aparecia a frase: "A amizade e o amor entrelaçam-se em um nó poderoso, capaz de unir corações e trazer luz às nossas vidas". Em seguida, cada ex-reality ganhou um vídeo pessoal. "Muito realizado de ter fãs como vocês que se dedicam em tudo o que fazem. Enquanto estão espalhando o mal e o ódio, vocês continuam espalhando o amor", disse o lutador em suas redes sociais.
Para conseguir esse espaço, segundo o site Fast Company, é cobrado uma taxa de 40 dólares, equivalente a R$ 190 na cotação atual. O conteúdo pode ser enviado por aplicativo e fica em análise pela equipe antes da divulgação. O vídeo é exibido por 15 segundos na avenida.

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