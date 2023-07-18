Anitta e Simone Susinna trocam mensagens românticas na internet Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta

Assumidos, Anitta, 30, e Simone Susinna, 29, ator de "365 Dias: Hoje", da Netflix, trocaram mensagens românticas em uma rede social.

Em uma publicação no Instagram, o ator compartilhou uma foto de um editorial de moda e ganhou um elogio da amada. Enrolado em um véu e com peitoral à mostra, o italiano recebeu o seguinte comentário da cantora: "Mio". Em italino, significa "meu".

Ao que o ator respondeu nos comentários: "Todo (seu)", escreveu Susinna.

Neste mês, Anitta apareceu publicamente ao lado de Susinna em um evento na Itália. Desde a metade do mês de junho, um namoro entre os dois é especulado nas redes sociais. Desde então, os dois têm compartilhado momentos juntos e trocado declarações publicamente.

QUEM É O ATOR?

Modelo e ator, ele passou a se dedicar recentemente à atuação, sendo mais conhecido das passarelas. É da Sicília, e tem 29 anos.

Ganhou fama em seu país após participar do reality "L'isola dei Famosi" (Ilha dos Famosos), um programa inspirado no formato "Survivors Celebrities".

Há especulações de que ele já teria se envolvido com Anitta no passado. Segundo a colunista Fabia Oliveira, os dois já teriam tido um affair anteriormente, e a poderosa chegou a impedir que Susinna viajasse até o Brasil por ela.

Anitta curtiu a final da UEFA Champions League ao lado do ator. O galã, visto recentemente em duas partes da trilogia "365 Dias", da Netflix, foi até motivo para a funkeira prometer uma viagem à Itália.