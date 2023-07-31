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Modelo curvilínea que viralizou na internet estudou criminologia e já foi detetive

Marissa DuBois é da Flórida e vídeo em que desfila de biquíni repercutiu nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 13:41

A norte-americana Marissa Dubois é a modelo que viralizou na internet
A norte-americana Marissa Dubois é a modelo que viralizou na internet Crédito: Instagram @realitywithriss
Na última semana, as redes sociais repercutiram um desfile da modelo americana Marissa DuBois. No vídeo, ela aparece em trajes de banho verde e salto alto. A gravação viralizou e gerou debate por conta das curvas dela. Alguns internautas chegaram a dizer que a moça seria obesa.
As imagens foram feitas em abril na semana de moda de Fort Lauderdale, cidade na Flórida, estado natal de Marissa, mas só viralizaram agora. Ela tem mais de um milhão de seguidores no TikTok e, no YouTube, o canal Reality With Riss (Realidade com Riss) conta com 353 mil inscritos. Lá, a modelo compartilha vídeos de seus treinos na academia, viagens, looks e compras.
Com a repercussão, a mídia americana tratou de traçar um perfil da jovem. Antes de começar a modelar, Marissa se formou em criminologia na Universidade do Estado da Flórida porque queria seguir carreira na área militar. Durante a graduação, ela estagiou como detetive de homicídios, mas, no último ano de estudos, percebeu que não queria seguir na área.
Marissa então apostou em cursos de marketing e funcionamento de plataformas digitais para se tornar relevante no meio. Em um vídeo de junho de 2022, ela afirma que conseguiu 100 mil novos inscritos em apenas três meses. A maioria das marcas que mantêm parceria são de moda praia.
Quando começou a viralizar, Marissa agradeceu aqueles que partiram em sua defesa rebatendo comentários desrespeitosos. "Para todos no Twitter que estão respondendo os trolls miseráveis que sentem a necessidade de comentar sobre meu corpo, eu agradeço", escreveu na plataforma.

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