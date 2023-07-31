Modelo curvilínea que viralizou na internet estudou criminologia e já foi detetive

A norte-americana Marissa Dubois é a modelo que viralizou na internet Crédito: Instagram @realitywithriss

Na última semana, as redes sociais repercutiram um desfile da modelo americana Marissa DuBois. No vídeo, ela aparece em trajes de banho verde e salto alto. A gravação viralizou e gerou debate por conta das curvas dela. Alguns internautas chegaram a dizer que a moça seria obesa.

Runway model is now going viral after this video hits the internet 👀 pic.twitter.com/0ln8vtUqTm — Daily Loud (@DailyLoud) July 24, 2023

As imagens foram feitas em abril na semana de moda de Fort Lauderdale, cidade na Flórida, estado natal de Marissa, mas só viralizaram agora. Ela tem mais de um milhão de seguidores no TikTok e, no YouTube, o canal Reality With Riss (Realidade com Riss) conta com 353 mil inscritos. Lá, a modelo compartilha vídeos de seus treinos na academia, viagens, looks e compras.

Com a repercussão, a mídia americana tratou de traçar um perfil da jovem. Antes de começar a modelar, Marissa se formou em criminologia na Universidade do Estado da Flórida porque queria seguir carreira na área militar. Durante a graduação, ela estagiou como detetive de homicídios, mas, no último ano de estudos, percebeu que não queria seguir na área.

Marissa então apostou em cursos de marketing e funcionamento de plataformas digitais para se tornar relevante no meio. Em um vídeo de junho de 2022, ela afirma que conseguiu 100 mil novos inscritos em apenas três meses. A maioria das marcas que mantêm parceria são de moda praia.