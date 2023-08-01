Atriz Vitória Strada não renova contrato e deixa a Globo

Vitória Strada Crédito: Reprodução/Instagram/@vitoriastrada_

Vitória Strada é mais uma a sair da Globo. O contrato da atriz está chegando ao fim e não vai ser renovado. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa da artista.

Ela estreou na emissora em 2017 na novela "Tempo de Amar", onde interpretou a protagonista Maria Vitória, que tinha no elenco talentos como Bruno Cabrerizo, Bruno Ferrari e Tony Ramos. A emissora vem renovando o modelo de contratação de artistas, que deixam de fazer parte do elenco fixo e trabalham apenas por obra.

Artistas com Marieta Severo, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stênio Garcia, Mateus Solano e Isabelle Drummond são alguns dos nomes que também deixaram a empresa.