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Atriz Vitória Strada não renova contrato e deixa a Globo

Ex-modelo estreou na emissora na novela 'Tempo de Amar' (2017) como a protagonista Maria Vitória
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 13:56

Vitória Strada
Vitória Strada Crédito: Reprodução/Instagram/@vitoriastrada_
Vitória Strada é mais uma a sair da Globo. O contrato da atriz está chegando ao fim e não vai ser renovado. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa da artista.
Ela estreou na emissora em 2017 na novela "Tempo de Amar", onde interpretou a protagonista Maria Vitória, que tinha no elenco talentos como Bruno Cabrerizo, Bruno Ferrari e Tony Ramos. A emissora vem renovando o modelo de contratação de artistas, que deixam de fazer parte do elenco fixo e trabalham apenas por obra.
Artistas com Marieta Severo, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stênio Garcia, Mateus Solano e Isabelle Drummond são alguns dos nomes que também deixaram a empresa.
O trabalho mais recente de Vitória por lá foi em "Salve-se Quem Puder" (2020) e uma participação no Dança dos Famosos em 2022. Em julho, a atriz anunciou o término do noivado com Marcella Rica, com quem estava desde 2019.

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