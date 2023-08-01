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Saúde

Paulinho da Viola apresenta "boa evolução" após cirurgia de retirada de tumor no intestino

Cantor segue internado no Rio de Janeiro após cancelar show devido a sangramento digestivo; entenda caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 18:25

Paulinho da Viola
Paulinho da Viola está se recuperando de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino Crédito: Cloves Louzada
Um novo boletim médico de Paulinho da Viola foi divulgado nesta terça-feira, 1. Segundo assessoria de imprensa, o cantor apresentou boa evolução após a retirada de tumor no intestino.
O artista passou pelo procedimento cirúrgico nesta segunda-feira, 31, na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. Veja o comunicado:
"O paciente Paulo César Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no primeiro dia de pós-operatório. Permanece no Centro de Tratamento Intensivo, com hidratação venosa e fisioterapia. Seus exames estão normais e sua recuperação dentro do esperado".

DOENÇA

Ainda não há informações se o tumor era benigno ou maligno. Ele está internado desde a noite do último domingo, 30, quando passou mal e precisou cancelar em cima da hora uma apresentação que faria em Três Rios, no interior do estado.
Conforme a assessoria, o cantor “sentiu-se mal poucas horas antes da apresentação em Três Rios, com queda de pressão. Foi constatado um pequeno sangramento digestivo que determinou o cancelamento e seu retorno ao Rio”.
Ele tinha show marcado no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado, 5 de agosto, mas a apresentação também será cancelada. O restante da agenda de shows será avaliada após uma posição médica.

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