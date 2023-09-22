Chico Moedas se pronuncia pela 1ª vez após exposição de traição por Luísa Sonza: "Peço respeito"

Chico Moedas se pronunciou pela primeira vez após exposição de traição por Luísa Sonza Crédito: Reprodução

O influenciador Chico Moedas se pronunciou pela primeira vez após a exposição da traição pela ex-namorada, a cantora Luísa Sonza, nesta sexta-feira, 22. Ele, que criou um novo perfil no Instagram, negou que tenha deixado de seguir a artista na rede social e disse que não quer dar muitos detalhes sobre o caso.

"Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento", escreveu em uma nota de esclarecimento. Segundo o influenciador, ele teve o perfil no Instagram invadido.

"Tudo o que eu tinha que falar, já foi dito para a Luísa", finalizou. Ele inspirou a música Chico, um dos sucessos do álbum Escândalo Íntimo. Os dois namoraram por quatro meses e o influenciador chegou a fazer inúmeras participações em apresentações da música.

O QUE ACONTECEU?

Luísa se emocionou e emocionou Ana Maria Braga ao ler um longo texto comentando sobre a traição cometida pelo ex-namorado. "É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora", disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música a ele com poucos meses de relacionamento. "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", declarou.

"'Meu amor', infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem", continuou. "Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem ter para onde ir, acabando por terem que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que, por vezes, eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você, naquela noite e naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse."

Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", finaliza.