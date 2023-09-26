Ex-BBB Diego Alemão é preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro

O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diegogasques

O ex-BBB Diego Alemão (42) foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (26), no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo nota enviada pela Polícia Militar carioca ao Gshow, equipes do 23º BPM foram acionadas para averiguar a presença de um homem possivelmente alterado na esquina das Ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro.

Segundo militares, o vencedor do BBB7 teria deixado o local em um táxi e seguido em direção a Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital carioca. Na sequência, o veículo que Alemão estava foi perseguido e interceptado pela polícia. Durante a revista, foram encontrados um revólver calibre 32 e oito munições escondidas no banco traseiro.

A nota diz ainda que Alemão foi conduzido por policiais militares à 12ª DP, em Copacabana, e preso em flagrante. Após pagar uma fiança de R$ 4 mil, Diego foi abordado pela imprensa em frente à delegacia na manhã desta terça-feira (26) e comentou sobre o incidente.

O momento em que o ex-BBB Diego Alemão deixa delegacia no Rio. pic.twitter.com/z9yG3VQXbe — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) September 26, 2023

"Venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Tenho uma arma não municiada, que estava debaixo do carro. Há muitos anos e registrada. Sou pouco ameaçado, pouco extorquido", disse o ex-BBB. O caso foi encaminhado para a 14ª DP, no Leblon, que seguirá com a investigação.

VEJA A NOTA DA PM NA ÍNTEGRA: