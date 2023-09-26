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Ex-BBB Diego Alemão é preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro

Segundo nota enviada pela Polícia Militar do Rio, foi encontrado um revólver calibre 32 acompanhado de oito munições. Alemão pegou fiança e foi solto na manhã desta terça-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 10:55

O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro
O ex-BBB Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diegogasques
O ex-BBB Diego Alemão (42) foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (26), no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo nota enviada pela Polícia Militar carioca ao Gshow, equipes do 23º BPM foram acionadas para averiguar a presença de um homem possivelmente alterado na esquina das Ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro.
Segundo militares, o vencedor do BBB7 teria deixado o local em um táxi e seguido em direção a Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital carioca. Na sequência, o veículo que Alemão estava foi perseguido e interceptado pela polícia. Durante a revista, foram encontrados um revólver calibre 32 e oito munições escondidas no banco traseiro.
A nota diz ainda que Alemão foi conduzido por policiais militares à 12ª DP, em Copacabana, e preso em flagrante. Após pagar uma fiança de R$ 4 mil, Diego foi abordado pela imprensa em frente à delegacia na manhã desta terça-feira (26) e comentou sobre o incidente.
"Venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Tenho uma arma não municiada, que estava debaixo do carro. Há muitos anos e registrada. Sou pouco ameaçado, pouco extorquido", disse o ex-BBB. O caso foi encaminhado para a 14ª DP, no Leblon, que seguirá com a investigação.

VEJA A NOTA DA PM NA ÍNTEGRA:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na madrugada desta terça (26/9), equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas para checar a presença de um homem aparentemente alterado na esquina das Ruas Visconde de Pirajá com Gomes Carneiro. No local, os policiais foram informados que o envolvido teria pego um táxi, seguindo sentido Barra da Tijuca. As equipes conseguiram interceptar o veículo na Av. Delfim Moreira e, durante revista, localizaram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre escondidos sob o banco de trás. O homem e o material apreendido foram apresentados na 12ª DP para registro dos fatos.

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