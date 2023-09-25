Ana Castela e Gustavo Mioto terminam o namoro: "Não foi por falta de amor"

Gustavo Mioto e Ana Castela terminam relacionamento. Crédito: Instagram@gustavomioto

Ana Castela, 19, e Gustavo Mioto, 26, não estão mais juntos. O cantor anunciou o término do namoro de três meses em suas redes sociais. "Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos", inicia.

"Não por falta de amor, pois isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é hora de começar a usar as 7 vidas", explicou.

Mioto disse que continuará torcendo pelo bem de Ana Castela e sua família, além de acompanhar seu crescimento. "Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito...Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal! Com carinho, Gustavo", terminou o sertanejo.