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Decisão do cantor

Ana Castela e Gustavo Mioto terminam o namoro: "Não foi por falta de amor"

Na tarde desta segunda-feira (25), Mioto utilizou das redes sociais para anunciar o fim do relacionamento com a cantora
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 14:54

Gustavo Mioto e Ana Castela, finalmente, assumiram a relação nas redes sociais
Gustavo Mioto e Ana Castela terminam relacionamento. Crédito: Instagram@gustavomioto
Ana Castela, 19, e Gustavo Mioto, 26, não estão mais juntos. O cantor anunciou o término do namoro de três meses em suas redes sociais. "Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos", inicia.
"Não por falta de amor, pois isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é hora de começar a usar as 7 vidas", explicou.
Mioto disse que continuará torcendo pelo bem de Ana Castela e sua família, além de acompanhar seu crescimento. "Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito...Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal! Com carinho, Gustavo", terminou o sertanejo.
Os fãs já especulavam uma crise na relação ao perceberem um distanciamento entre os artistas nos últimos dias. De acordo com o jornalista Lucas Pasin, do Uol, Mioto conversou com Castela e acharam melhor seguir separados, porém mantendo a amizade.

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