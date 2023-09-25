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Revolta

Felipe Neto diz que vai se afastar do Twitter: "Virou um esgoto"

Após críticas por doar livros, Influenciador disse que pretende ‘usar cada vez menos’ a rede social, agora conhecida como X: ‘Lá no Instagram só recebo amor e apoio’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 12:01

Felipe Neto contou que está à espera de outro irmão
Felipe Neto contou que pretende se afastar  Crédito: Instagram/@felipeneto
Felipe Neto publicou um desabafo neste domingo, 24, em seu perfil no X (antigo Twitter), no qual afirmou que pretende se afastar da plataforma. A reclamação veio após o youtuber ter anunciado que compraria livros para doar a dezenas de seguidores no último sábado, 23.
“Essa rede virou um esgoto. Tem gente criticando a ação de comprar livros. Cheguei a ler ‘na próxima, faz direito’. Tem gente condenando falando que isso é concurso, e precisaria ser registrado (o que isso muda na vida das pessoas? Estou dando livros). Vou aparecer cada vez menos aqui”, disse.
Na sequência, Felipe Neto prosseguiu: “A próxima ação eu vou fazer pelo Instagram. Cada dia que passa eu vou usar cada vez menos aqui [Twitter]. Desde que surgiram essas contas verificadas pagas, eles estão postando tudo para tentar hitar e fazer dinheiro. Lá no Instagram eu recebo só direct com amor e apoio, 99%”.
Por fim, o youtuber ainda destacou: “Esse sistema de pagar boleto por boleto é desesperador de trabalhoso. Mano, eu tô pagando tanto boleto de compra de livro que o dedo está doendo, nem é zoeira”.
As reclamações de Felipe Neto ao Twitter/X não vêm de hoje. Em fevereiro de 2022, chegou a tornar seu perfil privado, alegando um “ambiente tóxico”. Relembre aqui.

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