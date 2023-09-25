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Sophia Loren sofre queda em casa e é operada

Italiana de 89 anos fraturou quadril em residência na Suíça e vai ter que passar por fisioterapia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 11:53

Sophia Loren sofre queda em casa e é operada
Sophia Loren sofre queda em casa e é operada Crédito: Shutterstock
A atriz italiana Sophia Loren, 89 anos, foi submetida a uma cirurgia bem-sucedida após uma fratura no quadril provocada por uma queda em sua casa de Genebra, anunciou nesta segunda-feira (25) a página do Facebook da rede de restaurantes que tem o seu nome.
"Operada com sucesso, agora terá que passar por um curto período de convalescença seguido de fisioterapia. Felizmente, tudo correu bem e a senhora estará de volta muito em breve", afirma o comunicado da empresa.
Lenda da era de ouro do cinema italiano, Sophia Loren, que completou 89 anos em 20 de setembro, atuou em quase 90 filmes.
Ela venceu o Oscar de melhor atriz e o prêmio de interpretação feminina do Festival de Cannes por "Duas Mulheres" (1960), de Vittorio de Sica. Em 1991, a italiana recebeu um Oscar de reconhecimento por sua trajetória profissional.
Sophia Loren conheceu em setembro de 1951, durante um concurso de beleza em Roma, o produtor Carlo Ponti, 22 anos mais velho que ela, que virou o homem de sua vida e seu mentor.
A carreira de atriz teve uma ascensão fulgurante com filmes como "Pão, amor e..." (1955) de Dino Risi ou "A Mulher do Rio" (1954) de Mario Soldati.
A partir de 1957, a italiana atuou em filmes de Hollywood com os grandes atores da época, entre eles Anthony Quinn, Clark Gable, Marlon Brando, Cary Grant, Peter Sellers, John Wayne e Frank Sinatra. "O sex-appeal é 50% o que uma mulher tem e 50% o que as outras pessoas pensam que ela tem", disse a atriz.
Seu filme mais recente foi "Rosa e Momo", de 2020, dirigido por seu filho Edoardo Ponti. Por sua interpretação, ela recebeu em 2021 o prêmio David de Donatello, o mais prestigioso do cinema italiano, de melhor atriz.

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