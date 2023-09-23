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Em recuperação

Faustão tem alta de hospital após internação para exames de rotina

Apresentador seguirá sob orientações médicas para reabilitação após transplante cardíaco
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 12:57

Faustão, Fausto Silva
Fausto Silva recebeu alta hospitalar neste sábado (23) Crédito: Renato Pizzutto/Band - 07/03/23
O apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante cardíaco no último mês, teve alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, 23. Segundo o boletim médico, Faustão seguirá sob orientações médicas nesta fase de reabilitação.
O apresentador havia dado entrada no hospital na última segunda-feira, 18, para a realização de exames pós-transplante. "Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", dizia o boletim divulgado na última quarta-feira, 20.
O procedimento de transplante de coração foi realizado no dia 27 de agosto. No dia 10 de setembro, Faustão recebeu alta e compartilhou um vídeo de agradecimento às mensagens recebidas.

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