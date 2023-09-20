Faustão volta a ser internado 10 dias após receber alta de transplante

Fausto Silva voltou a ser internado após sofrer com complicações pós-operatórias Crédito: Renato Pizzutto/Band - 07/03/23

O apresentador Fausto Silva voltou a ser internado nesta quarta-feira (20) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Exatos 10 dias após ter deixado o hospital, o comunicador teve complicações pós-operatórias e precisou retornar à internação. As informações foram confirmadas à reportagem por fontes próximas ao apresentador. Mais informações sobre seu quadro de saúde ainda não foram repassadas.

Inicialmente, Faustão foi internado no hospital no dia 5 de agosto para o tratamento de uma insuficiência cardíaca e diálise. Quinze dias depois, foi diagnosticada a necessidade de um transplante de coração.