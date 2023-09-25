Sandy e Lucas Lima anunciam separação: "A família é para sempre"

Lucas Lima e Sandy anunciacaram fim do casamento nesta segunda (25) Crédito: Instagram@sandyoficial

Em um texto no Instagram, Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação após 24 anos de relacionamento, sendo 15 de casados. O agora ex-casal, que tem um filho de 9 anos, Theo, afirmou pelas redes - em post compartilhado - que a decisão não foi fácil, pedindo respeito ao momento que estão vivendo. "A família que a gente construiu é pra sempre", afirmaram.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", escreveram a cantora e o músico.

No post, o casal afirmou que o término foi "tranquilo". "Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", detalhou o texto.