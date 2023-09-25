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Após 24 anos juntos

Sandy e Lucas Lima anunciam separação: "A família é para sempre"

Término foi anunciado nesta segunda (25), em um post compartilhado pelo ex-casal no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 14:15

Lucas Lima e Sandy anunciacaram fim do casamento nesta segunda (25)
Lucas Lima e Sandy anunciacaram fim do casamento nesta segunda (25) Crédito: Instagram@sandyoficial
Em um texto no Instagram, Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação após 24 anos de relacionamento, sendo 15 de casados. O agora ex-casal, que tem um filho de 9 anos, Theo, afirmou pelas redes - em post compartilhado - que a decisão não foi fácil, pedindo respeito ao momento que estão vivendo. "A família que a gente construiu é pra sempre", afirmaram.
"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", escreveram a cantora e o músico.
No post, o casal afirmou que o término foi "tranquilo". "Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", detalhou o texto.
A dupla também pediu respeito ao momento delicado em que estão vivendo. "A gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem."

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