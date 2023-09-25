Paula Fernandes anuncia término de namoro: "Sempre acreditei que o amor é para sempre"

Paula Fernandes anuncia término de relacionamento Crédito: Reprodução

Lexa, Sandy e E a lista de términos não para por aí! Em uma semana, já chegamos ao quinto fim de relacionamento no mundo dos famosos. Após Luísa Sonza Gustavo Mioto anunciarem suas separações, Paula Fernandes usou as redes sociais para anunciar o término de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello, nesta segunda-feira (25). O casal estava junto desde 2019.

"Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", explicou.

Além disso, Paula disse que sempre acreditou que o amor é para sempre e, não à toa, é o tema principal de todas suas músicas. "Sou feita de amor", escreveu a cantora nos stories.