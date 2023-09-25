Paula Fernandes anuncia término de namoro: "Sempre acreditei que o amor é para sempre"

E a lista de términos não para por aí! Em uma semana, já chegamos ao quinto fim de relacionamento no mundo dos famosos. Após Luísa Sonza, Lexa, Sandy e Gustavo Mioto anunciarem suas separações, Paula Fernandes usou as redes sociais para anunciar o término de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello, nesta segunda-feira (25). O casal estava junto desde 2019.
"Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", explicou.
Além disso, Paula disse que sempre acreditou que o amor é para sempre e, não à toa, é o tema principal de todas suas músicas. "Sou feita de amor", escreveu a cantora nos stories.
"Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim", finalizou Paula.