Lexa e Guimê terminaram: Cantora e MC postaram sobre o fim nas redes; veja

MC Guimê com Lexa: casamento acabou Crédito: Instagram@lexa

Lexa e Guimê não estão mais juntos. A cantora e o MC anunciaram o término do relacionamento nesta quinta-feira, 21, em postagens em suas redes sociais.

"Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar no assunto", escreveu Lexa.

Alguns minutos depois, foi a vez do MC comunicar o término. "Eu e a Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre a minha vida pessoal, principalmente nesse momento", disse. "Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários".