Lexa tem derrota na Justiça e deve arcar com dívida milionária de Guimê

MC Guimê com a esposa Lexa: cantora vai pagar dívida do marido Crédito: Instagram@lexa

O imbróglio referente a um imóvel em Alphaville que MC Guimê não quitou em sua totalidade agora ganha novos contornos. A Justiça de São Paulo determinou que deverá ser Lexa a responsável por pagar a dívida. Até então, ela havia entrado com recurso para não ter valores bloqueados em sua conta. Mas a última decisão representa uma derrota a ela.

Conforme o Tribunal de Justiça de São Paulo, Lexa tem, sim, responsabilidade pela dívida do cantor por ter com ele união universal de bens. Mesmo com a separação após o caso de importunação sexual no BBB 23, a cantora não realizou a partilha dos bens. Posteriormente, eles reataram o romance. Procurada, Lexa não comentou.

Dessa forma, caberá a ela quitar o valor. A dívida é referente a uma compra de um imóvel em 2016 por parte do funkeiro no valor de R$ 2,2 milhões. Atualmente, o valor da dívida é estimado em quase R$ 3 milhões. Conforme os proprietários, o músico teria deixado de pagar cerca de R$ 777 mil.

Por Lexa ter sido casada com ele por união universal de bens, desembargadores permitiram que até 30% dos rendimentos dela, provenientes do streaming, fossem penhorados com o intuito de arcar com o valor.