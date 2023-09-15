Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Problemas

Lexa tem derrota na Justiça e deve arcar com dívida milionária de Guimê

Cantora não quis comentar sobre o pagamento de imóvel em Alphaville, São Paulo, comprado pelo cantor. Atualmente, o valor da dívida é estimado em quase R$ 3 milhões.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 11:49

MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado
MC Guimê com a esposa Lexa: cantora vai pagar dívida do marido Crédito: Instagram@lexa
O imbróglio referente a um imóvel em Alphaville que MC Guimê não quitou em sua totalidade agora ganha novos contornos. A Justiça de São Paulo determinou que deverá ser Lexa a responsável por pagar a dívida. Até então, ela havia entrado com recurso para não ter valores bloqueados em sua conta. Mas a última decisão representa uma derrota a ela.
Conforme o Tribunal de Justiça de São Paulo, Lexa tem, sim, responsabilidade pela dívida do cantor por ter com ele união universal de bens. Mesmo com a separação após o caso de importunação sexual no BBB 23, a cantora não realizou a partilha dos bens. Posteriormente, eles reataram o romance. Procurada, Lexa não comentou.
Dessa forma, caberá a ela quitar o valor. A dívida é referente a uma compra de um imóvel em 2016 por parte do funkeiro no valor de R$ 2,2 milhões. Atualmente, o valor da dívida é estimado em quase R$ 3 milhões. Conforme os proprietários, o músico teria deixado de pagar cerca de R$ 777 mil.
Por Lexa ter sido casada com ele por união universal de bens, desembargadores permitiram que até 30% dos rendimentos dela, provenientes do streaming, fossem penhorados com o intuito de arcar com o valor.
Os proprietários entraram na Justiça exigindo a rescisão do contrato do imóvel e o pagamento de uma indenização por fruição, ou seja, pelo tempo em que Guimê usufruiu da casa. Em outubro de 2020, o funkeiro havia sido condenado em primeira instância. O processo tramita em segredo de justiça.

Veja Também

Lexa diz que descobriu doença autoimune que causa esquecimento

Saiba como Lexa pode se livrar de pagar dívida contraída pelo ex, MC Guimê

Lexa pode ter rendimentos bloqueados para pagar dívida de Guimê

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dividas Famosos Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados