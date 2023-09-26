Decisão de divórcio entre Sandy e Lucas Lima partiu do músico, diz jornal

Sandy e Lucas Lima anunciaram separação nesta segunda-feira (25), após 24 anos de relacionamento Crédito: Reprodução/Instagram/@sandyoficial

O anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima, nesta segunda-feira (25), após 24 anos de relacionamento, pegou muita gente de surpresa. Mesmo deixando dezenas de fãs do casal tristes, parece que o casamento já não ia bem há algum tempo. Segundo o Jornal Extra, a decisão de colocar um ponto final partiu do músico. Inclusive, o anúncio do fim foi postado nas redes de Lucas cerca de 20 minutos antes das de Sandy.

De acordo com a publicação, o casal chegou a fazer diversas tentativas para resgatar o casamento. Na última semana, Sandy e Lucas viajaram para a França, junto com o filho Theo, de 9 anos, onde visitaram a EuroDisney. Apesar das postagens com declarações de amor, o portal afirma que os artistas já conversavam sobre o término.

"Sandy e Lucas já viviam como irmãos há tempos, mas isso ficou mais marcado este ano. Ele com os compromissos dele, ela na estrada de novo, um filho já grande . São excelentes amigos, companheiros, pais. Mas marido e mulher já não eram mais", disse uma fonte do Extra sobre a relação.

O ANÚNCIO

Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação em um texto no Instagram, nesta segunda-feira (25). O agora ex-casal afirmou pelas redes - em post compartilhado - que a decisão não foi fácil, pedindo respeito ao momento que estão vivendo. "A família que a gente construiu é pra sempre", afirmaram.