Wanessa Camargo revela o que fez com indenização que ganhou de Rafinha Bastos

Em podcast, Wanessa Camargo relembrou do processo judicial movido contra Rafinha Bastos Crédito: Reprodução/Instagram e Band

Wanessa Camargo está bem movimentada. Além de protagonizar um barraco em São Paulo, onde teria supostamente chegado a Rafinha Bastos. A vida deestá bem movimentada. Além de protagonizar um barraco em São Paulo, onde teria supostamente chegado a expulsar Dado Dolabella de casa , a cantora, na mesma semana, revelou ao podcast Téte a Theo, de Theodoro Cochrane, outro assunto polêmico: que fim levou o dinheiro recebido na indenização de um processo que moveu contra

Antes de contar a fofoca, vamos relembrar o assunto. O processo começou em 2011, quando o humorista, ainda no CQC, disse que "comeria" Wanessa e o filho. Na época, a cantora estava grávida de José Marcus, primeiro filho com o ex-marido, Marcus Buaiz. Os dois entraram com uma ação judicial contra o humorista e venceram. Na ocasião, Rafinha Bastos teve que pagar uma indenização de R$ 150 mil para pessoa envolvida no caso: Wanessa, o herdeiro José, e Marcus Buaiz. Ele também foi demitido da emissora.

"A situação com Rafinha foi muito bem resolvida. Ele brinca com as coisas que nem imagina, tipo, a gente teve um processo, a gente foi vitorioso no processo" disse ela, revelando como usou sua parte da grana.

"Esse dinheiro foi para um outro lugar. Não usei um centavo desse dinheiro, porque não gosto de usar dinheiro que me fez muito mal", destacou a Theodoro Cochrane, sem dar mais detalhes sobre o paradeiro do dindin.

Durante o programa, a filha de Zezé di Camargo e Zilu esclareceu que a situação foi bem resolvida e que não deseja o mal a Rafinha, mas que também não houve pedido de desculpas por parte do humorista, pois não havia necessidade.