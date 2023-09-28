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Wanessa Camargo revela o que fez com indenização que ganhou de Rafinha Bastos

Em entrevista ao podcast Téte a Theo, de Theodoro Cochrane, cantora detalhou como usou os R$ 150 mil recebidos. Processo foi movido em 2011
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 20:10

Em podcast, Wanessa Camargo relembrou do processo judicial movido contra Rafinha Bastos
Em podcast, Wanessa Camargo relembrou do processo judicial movido contra Rafinha Bastos Crédito: Reprodução/Instagram e Band
A vida de Wanessa Camargo está bem movimentada. Além de protagonizar um barraco em São Paulo, onde teria supostamente chegado a expulsar Dado Dolabella de casa, a cantora, na mesma semana, revelou ao podcast Téte a Theo, de Theodoro Cochrane, outro assunto polêmico: que fim levou o dinheiro recebido na indenização de um processo que moveu contra Rafinha Bastos.
Antes de contar a fofoca, vamos relembrar o assunto. O processo começou em 2011, quando o humorista, ainda no CQC, disse que "comeria" Wanessa e o filho. Na época, a cantora estava grávida de José Marcus, primeiro filho com o ex-marido, Marcus Buaiz. Os dois entraram com uma ação judicial contra o humorista e venceram. Na ocasião, Rafinha Bastos teve que pagar uma indenização de R$ 150 mil para pessoa envolvida no caso: Wanessa, o herdeiro José, e Marcus Buaiz. Ele também foi demitido da emissora.
"A situação com Rafinha foi muito bem resolvida. Ele brinca com as coisas que nem imagina, tipo, a gente teve um processo, a gente foi vitorioso no processo" disse ela, revelando como usou sua parte da grana.
"Esse dinheiro foi para um outro lugar. Não usei um centavo desse dinheiro, porque não gosto de usar dinheiro que me fez muito mal", destacou a Theodoro Cochrane, sem dar mais detalhes sobre o paradeiro do dindin.
Durante o programa, a filha de Zezé di Camargo e Zilu esclareceu que a situação foi bem resolvida e que não deseja o mal a Rafinha, mas que também não houve pedido de desculpas por parte do humorista, pois não havia necessidade.
"Não acho Rafinha uma pessoa ruim, nada disso. Ele não vai entender que, acima do orgulho dele, tinha uma mulher grávida com muita dor. Não pela fala que foi feita na hora, foi depois... ele valorizou e continua valorizando. Desejo que siga a vida dele, porque não gosto de ficar empacada no mesmo lugar, tenho pavor disso. Então, desejo que ele desempaque", enfatizou a cantora.

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