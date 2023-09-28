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Wanessa Camargo expulsa Dado Dolabella de casa aos gritos, segundo portal

De acordo com Léo Dias, filha de Zezé Di Camargo ainda teria proibido ator de entrar em condomínio em São Paulo. Apesar da confusão, Dado retornou para casa na última segunda (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 10:36

Justiça deve procurar Dado Dolabella em imóveis de Wanessa Camargo, por processo de falência
Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam enfrentando uma crise Crédito: Instagram/@dadodolabella
Após o anúncio da separação de vários famosos no início da semana, como Sandy e Lucas Lima e Ana Castela e Gustavo Mioto, parece que o romance de Wanessa Camargo e Dado Dolabella também não anda nada bem. Segundo portal do jornalista Léo Dias, a cantora teria colocado o namorado para fora de casa depois de uma confusão no último sábado (23), em São Paulo.
Ainda de acordo com portal, na ocasião, Wanessa estava gritando, furiosa, quando expulsou Dado da mansão de Zilu Camargo, em São Paulo. A filha de Zezé Di Camargo ainda teria proibido o ator de entrar no condomínio.
Vizinhos contaram ao site que as discussões do casal ficaram mais frequentes nos últimos dias. O motivo de tanta confusão é porque Dado descobriu que as vizinhas estão dedurando ele para Zilu Camargo.
Vale ressaltar que Zilu mora atualmente nos Estados Unidos e é dona do imóvel em que o casal está vivendo. Segundo Léo Dias, a mãe da cantora parece estar cansada das frequentes reclamações de gritaria e confusão relatadas pelas amigas. Apesar desse mal-estar, Dado retornou para a mansão na noite da última segunda (25).

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