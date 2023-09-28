Wanessa Camargo expulsa Dado Dolabella de casa aos gritos, segundo portal

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam enfrentando uma crise Crédito: Instagram/@dadodolabella

Após o anúncio da separação de vários famosos no início da semana, como Sandy e Lucas Lima e Ana Castela e Gustavo Mioto, parece que o romance de Wanessa Camargo e Dado Dolabella também não anda nada bem. Segundo portal do jornalista Léo Dias, a cantora teria colocado o namorado para fora de casa depois de uma confusão no último sábado (23), em São Paulo.

Ainda de acordo com portal, na ocasião, Wanessa estava gritando, furiosa, quando expulsou Dado da mansão de Zilu Camargo, em São Paulo. A filha de Zezé Di Camargo ainda teria proibido o ator de entrar no condomínio.

Vizinhos contaram ao site que as discussões do casal ficaram mais frequentes nos últimos dias. O motivo de tanta confusão é porque Dado descobriu que as vizinhas estão dedurando ele para Zilu Camargo.