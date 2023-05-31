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'Neurótica com corpo'

Wanessa Camargo revela que teve bulimia após término

Artista chegou a pesar 47kg após fim do relacionamento com Dado Dolabella, na adolescência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 11:31

Justiça deve procurar Dado Dolabella em imóveis de Wanessa Camargo, por processo de falência
Dado Dolabella e Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram/@dadodolabella
Wanessa Camargo, 40, em entrevista ao Gshow:
Saúde mental e desafios: Tenho minhas dificuldades com a parte de saúde mental, que é uma luta grande para mim, mas estou batalhando. É um caminho que decidi seguir sem medicação e sabia que não seria fácil, mas o processo de cura está sendo feito."
Bulimia após término de relacionamento com Dado Dolabella na adolescência: "Tive bulimia. Cheguei aos 47 kg e me sentia linda, porque estava extremamente neurótica com o corpo, mas ficava doente o tempo inteiro, até que minha família se reuniu e conversou comigo."
Carreira em xeque por ser filha de Zezé Camargo: "Nunca quis desistir porque alguém falava mal de mim, mas isso me irritava, principalmente na adolescência. Não posso dizer que tenho mágoa, porque sei que quem tem pais na mesma profissão é duvidado, mas é uma mentalidade que precisa mudar."
Maternidade e possibilidade de ter mais filhos: "Amo meus meninos, tenho vontade de ter mais filhos, mas estou com 40 anos. Não sei se vou ter pique para começar tudo de novo."

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